Oltre un milione e mezzo di visitatori, 25 Paesi coinvolti e migliaia di eventi in laboratori e centri di ricerca di tutta Europa aperti al pubblico. L'Italia è al primo posto per numero di iniziative organizzate ascolta articolo

L'Italia è in prima linea per la Notte Europea dei Ricercatori, l'evento annuale che punta a far conoscere al pubblico le sfide e i risultati della ricerca scientifica. Si tratta dell'iniziativa di sensibilizzazione scientifica più grande in Europa, con oltre un milione e mezzo di visitatori ogni anno e 25 paesi coinvolti, di cui l'Italia è capofila con il maggior numero di iniziative. Per tutta la giornata di oggi, infatti, laboratori e centri di ricerca in tutta Italia ed Europa apriranno le porte ai visitatori, tra giochi, mostre, esperimenti e spettacoli. Il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha invitato tutti a partecipare: "Festeggiamo la scienza. Lasciatevi coinvolgere, conoscere è una festa di tutti, perché ogni scoperta è un passo avanti. Il nostro Paese è tra quelli che, ogni anno, hanno dimostrato più fantasia nell'immaginare eventi".

Iniziative legate allo spazio A Frascati, il Centro europeo per l'osservazione della Terra (Esrin) dell'Agenzia Spaziale Europea, organizza un incontro con gli astronauti italiani Anthea Comellini e Andrea Patassa. A Roma, nella sede dell'Agenzia Spaziale Italiana a Tor Vergata (Roma), è invece possibile ammirare il più grande meteorite marziano in mostra, con l'accompagnamento musicale della band dell'Asi. A Cagliari, Napoli e Firenze sono previsti eventi organizzati dall'Istituto Nazionale di Astrofisica: nel capoluogo sardo si può visitare il Sardinia Radio Telescope di San Basilio, in quello campano si affronta un percorso scientifico alla scoperta del cielo notturno mentre in quello toscano si prevede una visita guidata alla scoperta di simboli e riferimenti astronomici nascosti nei monumenti e nelle opere d'arte della città.

Fisica Ad organizzare le numerose attività dedicate alla fisica c'è l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare: tra le altre ci sono le esplorazioni del sottosuolo ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso; a Genova un gioco da tavolo che esplora i primi 20 minuti di vita dell'universo; A Perugia una escape room che permette di immergersi nel funzionamento di un acceleratore di particelle; A Torino svariati caffè scientifici sparsi per la città e, a Trieste, diverse cacce al tesoro e labirinti virtuali in Piazza Unità d'Italia.

Geofisica Anche l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia offre la possibilità di esplorare tanti temi: dai satelliti che osservano il nostro pianeta a Bologna a come vengono registrati i terremoti a Ferrara, dai Campi Flegrei a Napoli alla meteorologia spaziale a L'Aquila.

Sostenibilità e ambiente Tema cruciale della ricerca scientifica e grande sfida degli ultimi e dei prossimi anni è la sostenibilità ambientale. Enea propone un viaggio in cui racconta proprio le ultime novità su tecnologie energetiche, economia circolare, cambiamenti climatici e molto altro, coinvolgendo i quattro centri di Brasimone a Bologna, Casaccia a Roma, Portici a Napoli e Trisaia a Matera. leggi anche Una nuova mini-Luna per la Terra, durerà circa due mesi: lo studio