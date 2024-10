Il premio Pulitzer torna in libreria con “Per sempre”, un romanzo che ha per protagonista il suo più noto personaggio, Frank Bascombe. E in questa intervista parla della felicità, della sua lingua e del rapporto che ha con i protagonisti dei suoi libri. L’intervista

Ha ottant’anni, da poco meno di cinquanta scrive romanzi, da più di trenta è considerato uno dei grandi autori della letteratura americana. Richard Ford è il protagonista della nuova puntata di “Incipit”, la rubrica di libri di Sky TG24. Ford è da poco tornato in libreria con un nuovo romanzo, “Per sempre”, pubblicato da Feltrinelli grazie alla traduzione di Cristiana Mennella e con protagonista il suo più noto personaggio, Frank Bascombe.

In questa intervista, il premio Pulitzer parla della felicità, della sua lingua (“riuscire a usare il senso dell’umorismo è fondamentale”) e del dolore (“un vicolo, cieco, non l’ho mai ritenuto interessante”). Quanto al rapporto col suo personaggio più noto, dice: “Non so se si possa dire che ho una relazione con lui. I personaggi sono strumenti fatti di parole, creati a uso e consumo delle persone che leggono il romanzo”. E quando gli si domanda quale sia l’insidia maggiore in una scrittura risponde: “La noia. Scrivere di personaggi noiosi è la cosa più pericolosa”.

L'intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica "Tra le righe" o selezionando l'episodio nella playlist che si trova qui sotto.