Riparte Yeast Photo Festival, la kermesse della fotografia giunta alla sua terza edizione. Questa volta si svolgerà dal 19 settembre al 3 novembre sempre a Matino, nel Salento, ma anche a Lecce a Palazzo Scarciglia per un festival che vuole coinvolgere "più luoghi della provincia di Lecce per un’esperienza che va oltre la fotografia, toccando anche i luoghi più suggestivi del Salento". Proprio per questa ragione si terranno due eventi di presentazione, il primo nel palazzo leccese il 19 settembre e il secondo a Matino, in piazza San Giorgio, il giorno seguente.

Tema food e sostenibilità

Tema cardine di quest'edizione è la relazione tra le abitudini alimentari e l'impatto sull'ambiente e su ciò che ci circonda. Si troveranno infatti reportage, documentari, sperimentazioni e contaminazioni visive, storie di resistenza, per favorire una riflessione da molteplici punti di vista sul consumo consapevole del cibo.

"Ignoriamo che dietro un frutto trendy come l’avocado vi siano storie di criminalità organizzata e sfruttamento delle risorse idriche - sono le riflessioni alla base della scelta -, che la carne che consumiamo e che spesso importiamo dal Brasile abbia esiti devastanti sull’ambiente, alimentando la crisi climatica, che a sua volta costringe a sperimentare nuove colture tropicali in Sicilia. Che le filiere e i sistemi di produzione generano conseguenze non solo a livello climatico, ma anche sulla salute pubblica".

Questo tipo di pensiero ha portato alla realizzazione di 15 progetti fotografici, diversi dei quali esposti per la prima volta in Italia, che saranno i protagonisti di questa edizione denominata From Planet to Plate.

“Per la terza edizione di Yeast Photo Festival - afferma Edda Fahrenhorst Direttrice artistica -, ci concentriamo più che mai sulla questione che riguarda l'impatto delle abitudini alimentari individuali sul nostro pianeta, e non solo, anche su come il consumo di cibo degli esseri umani abbia un effetto in ambito sociale e, non ultimo, sulla crescente catastrofe climatica. In quindici lavori provenienti da molti Paesi del mondo saranno presentati diversi aspetti della questione per stimolare la riflessione e la discussione”.