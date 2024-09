L'app di incontri "progettata per essere cancellata annuncia il lancio di Your Turn Limits, una funzionalità unica nel suo genere che risponde a una delle maggiori difficoltà nell'organizzare un appuntamento: i messaggi senza risposta da parte degli utenti

Hinge, l'app di dating "progettata per essere cancellata" ha l'obiettivo di essere sempre più sicura ed efficiente. Per questo annuncia il lancio globale di Your Turn Limits, una funzionalità unica nel suo genere che risponde a una delle maggiori difficoltà nell'organizzare un appuntamento: i messaggi senza risposta da parte degli utenti, che spesso lasciano cadere le conversazioni o fanno ghosting. La nuova funzionalità porta così chi ha raggiunto un limite di persone in attesa di risposta ad agire, rispondendo o chiudendo la conversazione, prima di poter entrare in contatto con nuove persone. In definitiva, l'aggiornamento dell'app consente agli utenti di Hinge di avere più possibilità di fissare un appuntamento, favorendo chi deve concentrarsi maggiormente una volta aperta una conversazione e chi è invece in attesa che la conversazione continui.

La rivoluzione dell’esperienza nel dating

Nella fase di test, Hinge ha riscontrato che la funzionalità ha raggiunto l'obiettivo di aumentare le risposte sull'app e di aiutare gli utenti a prediligere la qualità dei match, invece della quantità. “Gli utenti hanno più probabilità di creare relazioni instaurando legami forti, con poche persone alla volta”, ha dichiarato Logan Ury, Hinge Director of Relationship Science. “Le ricerche in psicologia dimostrano che quando ci vengono presentate troppe opzioni, spesso subiamo una paralisi da analisi e decidiamo di non prendere alcuna decisione. Your Turn Limits spinge a prendere questa decisione e aiuta ad avvicinarsi alle persone”.