Nasce #404, dai cantieri napoletani I-Boat il 12 metri "tailor made"

Il design è ricercato e originale, gli spazi sono confortevoli e l'attenzione alla tecnologia è altissima. #404 è il 12 metri che non delude gli armatori amanti della categoria. Ne parliamo nella rubrica FLASH

La tradizione della cantieristica nautica italiana aggiunge una freccia al suo prestigioso arco. In Campania, regione apprezzata e celebrata per la produzione di imbarcazioni fino ai 12 metri, vede la luce un nuovo cantiere nautico: il suo nome è I-Boat, acronimo di Innovative Boat. L'azienda, fondata dalla Izzo S.p.A., ha sede all'interno del Porto di Napoli e ha deciso di fare il suo ingresso ufficiale sul mercato a Genova, nei giorni del Salone Nautico Internazionale, in calendario dal 19 al 22 settembre.