"Icarus' Dream", gli anni ‘80 secondo l’arte di Angelo Accardi

L’arte, i culti e le icone degli anni '80. L’edonismo e il materialismo del periodo, secondo l’arte di Angelo Accardi: ecco "Icarus’ Dream", viaggio che intreccia sogni e realtà, colori e tendenze e in cui l’artista racconta, tra tele e sculture, le contraddizioni della contemporaneità. Un percorso di bellezza in mostra a Venezia, a Palazzo Donà dalle Rose, fino al 24 novembre 2024, con la partecipazione di un'eccellenza: Gianpiero D’Alessandro, espressione tangibile di passione, versatilità e talento artistico

È l’autobiografia sentimentale e immaginifica dell’artista e figura chiave del Pop Surrealism che, a Palazzo Donà dalle Rose, in una Venezia sospesa tra passato e presente, tra entusiasmo e nostalgia, fa rivivere e reinterpreta un periodo storico che ha superato molte ideologie classiche e ha fatto del Made in Italy un esempio di innovazione e creatività. Accardi riparte, o meglio riparte, proprio da qui, dove tutto è iniziato, da Versace a Moroder, passando per i Muppet e arrivando a Magic Johnson, e crea un percorso caleidoscopico e immersivo. Ma non solo. Angelo Accardi crea un linguaggio artistico e parla di sogni, libertà e costrizioni.

Gli strumenti artistici di Accardi

"Icarus’ Dream", quindi, è una riflessione e un invito a volare alto, proprio come racconta il mito di Icaro, tra gioia e preoccupazione. Ma anche un modo per approfondire la tensione contemporanea tra la libertà e il controllo, tutto attraverso materiali, spessori e soprattutto il linguaggio visivo e stratificato di Accardi. Per fare tutto questo l’artista di Sapri utilizza simbolismi potenti come gli struzzi, elementi che caratterizzano l’arte di Accardi, per rappresentare le forze contrastanti di libertà e controllo: i grandi struzzi neri, infatti, si contrappongono agli struzzi confinati in voliere dorate, metafora dei sognatori intrappolati in una realtà scintillante ma limitante.

Angelo Accardi e Gianpiero D'Alessandro - L'arte è più viva che mai

A percorrere il viaggio insieme ad Accardi, attraverso il suo linguaggio unico, Gianpiero D’Alessandro, artista sognatore e direttore creativo di DrewHouse, marchio di Justin Bieber, e collaboratore personalità e marchi di alto profilo internazionale. Un’unione di menti di due artisti di generazioni lontane solo apparentemente, ma ben più vicine di quello che pensiamo. La creatività è come il rock: it’s not dead. No, non è mai finita. Anzi: è più viva e forte che mai. Anche grazie ad Angelo Accardi e Gianpiero D’Alessandro.