Le Guide dell'Espresso: un viaggio verso l'eccellenza

Il 26 novembre, il Teatro Arcimboldi di Milano si trasformerà nel fulcro dell’enogastronomia italiana. Accogliendo, tra 3 mesi esatti, l’evento annuale per tutti gli appassionati e i professionisti del settore: la presentazione ufficiale de Le Guide de L’Espresso 2025. Un’occasione per scoprire le nuove edizioni de La Guida ai 500 Ristoranti d’Italia e de La Guida ai 1000 Vini d’Italia. Curate rispettivamente da Andrea Grignaffini e Luca Gardini, le due pubblicazioni, quest’anno verranno svelate insieme, esaltando il connubio indissolubile tra il mondo della cucina e quello del vino, due universi che si intersecano e si sublimano a vicenda.

Punto di riferimento

Da 45 anni, Le Guide de L’Espresso rappresentano un punto di riferimento per chi ricerca l’eccellenza nella cultura enogastronomica italiana, coniugando l’eredità delle tradizioni con una visione lungimirante proiettata verso il futuro. Ogni edizione rappresenta una selezione rigorosa e appassionata, in grado di mettere in luce le eccellenze italiane. Il 26 novembre il Teatro Arcimboldi, uno dei palcoscenici più prestigiosi di Milano, diventerà il tempio del gusto, rendendo omaggio ai protagonisti dell’enogastronomia italiana. La serata offrirà un’esperienza multisensoriale, arricchita da degustazioni raffinate, live cooking e performance artistiche, tutto sotto l’egida dell’innovazione e della sostenibilità, valori imprescindibili lungo l’intera filiera. La serata vedrà la partecipazione del direttore de L’Espresso, Emilio Carelli, che arricchirà il programma con un intervento dedicato. Le Guide de L’Espresso non sono semplici pubblicazioni, ma autentici strumenti di esplorazione e valore istituzionale, conoscenza e celebrazione della cucina e del vino italiani in tutte le loro più affascinanti sfaccettature.