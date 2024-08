Novità in arrivo a Disneyland Paris, atteso World of Frozen

In occasione della convention D23: The Ultimate Disney Fan Event, svoltasi ad Anaheim in California dal 9 all’11 agosto 2024 riunendo i fan Disney di tutto il mondo, Disneyland Paris ha annunciato alcune grandi novità sulle esperienze future in arrivo nei due Parchi Disney e non solo! La novità più attesa è stata quella riguardante la realizzazione di una nuova Land ispirata a Il Re Leone, che verrà costruita dopo l’apertura prevista nel 2026 di World of Frozen a Disney Adventure World. Sono stati svelati inoltre una serie di altri progetti in fase di realizzazione nell’ambito della trasformazione senza precedenti della principale Destinazione turistica europea. A partire da gennaio 2025, gli ospiti potranno assistere ad un nuovo spettacolo notturno che tutte le sere illuminerà il Castello della Bella Addormentata mentre nei prossimi anni, arriverà un innovativo spettacolo serale che si svolgerà ad Adventure Bay, il lago centrale del Parco Disney Adventure World.

La prima Land dedicata a Il Re Leone in assoluto in un Parco Disney

Davanti a un pubblico in visibilio, Josh D’Amaro, Presidente Disney Experiences, ha svelato l’imminente costruzione di un nuovissimo mondo straordinario a Disneyland Paris, dedicato a una delle franchise Disney più amate in tutto il mondo e in particolare in Europa: Il Re Leone! Quest’area gigantesca trasporterà gli ospiti in un viaggio incredibile all’interno delle indimenticabili avventure di Simba, Timon e

Pumba e di molti altri Personaggi tratti dal nuovo film Disney Mufasa – Il Re Leone in uscita il 19 dicembre 2024. I Disney Imagineers daranno vita alla maestosa Rupe dei Re, che fungerà da porta d’ingresso ad un’attrazione acquatica piena di avventure immersive che condurranno gli ospiti nella Terra dei Leoni, in una rivisitazione della storia del Classico Disney. Visitando questa Land, gli ospiti potranno incontrare i loro Personaggi Disney preferiti, mangiare all’interno di ristoranti a tema e concedersi shopping sfrenato all’interno delle boutique. “Siamo molto emozionati e orgogliosi di svelare il prossimo straordinario mondo di Disney Adventure World, il nostro secondo Parco che sta vivendo un’espansione di dimensioni mai viste prima. Questo segna un’altra pietra miliare nella trasformazione in corso di Disneyland Paris. Dopo Worlds of Pixar, Marvel Avengers Campus e World of Frozen – la nostra area a tema Frozen che aprirà nel 2026 – la creazione di un’esperienza straordinaria dedicata a Il Re Leone testimonia il nostro impegno a immergere i nostri ospiti in avventure mozzafiato ispirate ai loro film preferiti, nel cuore di mondi fedeli agli originali. Questa nuova area – ispirata all’indimenticabile storia che ha incantato diverse generazioni di spettatori – non esiste in nessun’altra parte del mondo. Permetterà agli ospiti di tutte le età di realizzare uno dei loro sogni più grandi: visitare la Terra dei Leoni accanto a tutti i loro Personaggi preferiti“, ha dichiarato Natacha Rafalski, Presidente di Disneyland Paris.

Ispirata alla Savana e ai luoghi iconici della franchise, questa nuova area si spingerà oltre i confini dell’immaginazione grazie a dettagli senza precedenti e ad una nuova attrazione unica, che fonderà un’esperienza acquatica spettacolare ad una tecnologia Audio-Animatronics® all’avanguardia. Con l’inizio dei lavori di costruzione previsti per l’anno prossimo, la Land de Il Re Leone vicino ad Adventure Bay continuerà la trasformazione senza precedenti del Resort. “Nei cinema di tutto il mondo il pubblico è rimasto affascinato dalla storia di Simba e dai suoi amici. Il nostro obiettivo come Imagineers è quello di far trasparire l’emotività del film in questo progetto emozionante facendo rivivere quelle sensazioni ancora una volta attraverso questa attrazione unica. Sono entusiasta ed emozionato che La Terra dei Leoni faccia il suo debutto qui a Disneyland Paris“, ha dichiarato Michel Den Dulk, Direttore Creativo di Walt Disney Imagineering Paris.

Un nuovo indimenticabile spettacolo notturno in arrivo nel Parco Disneyland a gennaio 2025

A partire da gennaio 2025, un nuovissimo spettacolo notturno all’interno del Parco Disneyland incanterà gli ospiti di tutte le età. Una magica combinazione di canzoni iconiche e proiezioni di Personaggi Disney sul Castello della Bella Addormentata nel Bosco lascerà tutti senza fiato! Questo nuovo spettacolo trasporterà gli ospiti in un viaggio pieno di emozioni e ricordi aiutandoli a scoprire che la vera magia si trova in ogni momento della vita. Con la sua miscela unica di proiezioni, fontane, effetti di luce mozzafiato e una colonna sonora originale, questo spettacolo promette di superare i limiti tecnologici stabiliti per i precedenti spettacoli notturni (Disney Dreams! e Disney Illuminations), e di immergere gli ospiti nelle loro storie preferite come mai prima d’ora. Inoltre, per la prima volta nella storia degli spettacoli notturni a Disneyland Paris, Main Street, U.S.A. farà da sfondo allo show. Che si tratti delle colorate ambientazioni di Pinocchio, La Bella e la Bestia, Encanto o persino della galassia di Buzz Lightyear, molte storie Disney Animation e Pixar prenderanno vita sull’iconica strada situata nel Parco Disneyland per un’esperienza mai vista prima resa possibile da proiezioni all’avanguardia complete di effetti sonori che immergeranno ulteriormente gli ospiti nella storia. “Per questo nuovo spettacolo abbiamo reimmaginato il modo di raccontare le storie con il nostro Castello come attrazione principale. Questa esperienza esclusiva a Disneyland Paris è una testimonianza della nostra competenza creativa, affinata nel corso degli anni. Non vediamo l’ora di abbagliare e toccare i cuori dei nostri ospiti immergendoli in sequenze mozzafiato ispirate ai loro film Disney e Pixar preferiti come mai prima d’ora. Questa esperienza imperdibile permetterà agli ospiti di concludere la loro giornata nei Parchi nel modo più indimenticabile possibile”, ha dichiarato Dana Harrel, Executive Entertainment Director di Disneyland Paris.

Una trasformazione che prende vita in tutto il Resort

Tutti questi progetti fanno parte di un piano di sviluppo che mira a superare i confini dell’innovazione e dell’eccellenza. Riflettono l’impegno di Disneyland Paris di ampliare la propria offerta in modo creativo e innovativo.

All’inizio di quest’anno, il Resort ha aperto il sipario sulla prossima fase del piano di trasformazione dei suoi Hotel Disney. Dopo aver invitato gli ospiti a entrare nel mondo dei supereroi Marvel con la riapertura del Disney Hotel New York – The Art of Marvel nel 2021 e aver svelato il Disneyland Hotel totalmente rinnovato nel 2024, a breve tutti i bungalow del Disney Davy Crockett Ranch saranno ristrutturati con le decorazioni interne ispirate alle avventure degli amati Personaggi Disney come Paperino, Paperina, insieme a Qui, Quo, Qua e Gaia. Anche il Disney Village sta attraversando un’importante fase di ristrutturazione con l’obiettivo di migliorare la sua offerta e superare le aspettative degli ospiti. Nei prossimi mesi, il complesso accoglierà nuovi ristoranti e negozi, offrendo l’opportunità di vivere un’atmosfera moderna, calda e dinamica. “Gli ultimi aggiornamenti condivisi al D23: The Ultimate Disney Fan Event sono un supplemento ai progetti in corso o imminenti di Disneyland Paris. Mostrano la portata della nostra trasformazione, che mira a reinventare l’esperienza offerta all’interno del nostro Resort nei prossimi anni. Siamo certi che tutti questi cambiamenti contribuiranno a rafforzare la nostra posizione di leader del turismo in Europa, insieme allo status di pioniere che Disney si è guadagnato nel settore dei parchi a tema“, ha dichiarato Natacha Rafalski.