Notti della Contea, Fabio Troiano ed Eleonora Pedron Conte e Contessa

Due nomi di risalto del panorama attoriale italiano scelti per interpretare il noto Conte di Conversano, temuto e controverso Guelfo (o Guercio) di Puglia, e la sua dama in uno degli eventi di spicco della Puglia d’estate: Le Notti della Contea, dal 2 al 4 agosto a Conversano (Bari)

Fabio Troiano sarà il Conte Giangirolamo II Acquaviva d’Aragona ed Eleonora Pedron la contessa Isabella Filomarino. Il tutto ambientato nel 1600, nel cuore della Puglia oggi tanto glamour, in passato area di aspre contese quanto di iniziative avanguardiste. I due attori guideranno il Corteo Storico multiepoca che domenica 4 agosto, dalle ore 20.00, sfilerà per le vie del centro della città d’arte. Il Conte e la Contessa saranno annunciati dal Giullar Cortese, alias Gianluca Foresi, e si affacceranno poi dalla balconata del Castello per salutare il popolo riunito. Un tripudio di emozioni, con oltre 300 figuranti e rievocatori provenienti da tutta Italia.

Se domenica 4 andrà in scena ci sarà l’evento clou della rassegna, in realtà le occasioni per un magnetico tuffo nella storia, fra piazze, archi e torri del centro storico, partiranno già venerdì 2 agosto con La Contesa delle Contrade, una gara di giochi medievali dedicata ai bambini dai 6 agli 11 anni. Poi, a partire da sabato 3 agosto e anche domenica 4 agosto occhi puntati sulle Scene Rievocative della storia di Conversano: ci sarà l’arrivo della prima Badessa Mitrata di Conversano e poi, con un salto in avanti di 400 anni, il baciamano dei frati di Castellana alla Badessa in carica. Due momenti significativi della storia conversanese dove, accanto al ruolo del Conte, di assoluto rilievo era quello della Badessa a cui per concessione papale (dal 1266 e per oltre 300 anni) venne assegnala la giurisdizione spirituale dell’area, con tutti i doveri anche economici ad essa connessi. Finì negli atti dell’epoca come “Mostrum Apuliae” per la straordinaria e “scandalosa” concentrazione di potere in una donna. Oggi è un altro tassello di rilievo della storia ricca e complessa di questo suggestivo angolo di Puglia.

Nel ricco programma dell’evento anche food e intrattenimento: dalla taverna medievale, in cui sarà possibile fare persino il cambio moneta da euro a ducato apuliense (con moneta dorata e argentata coniata per l’occasione) agli accampamenti, i duelli fra cavalieri, il mercato dell’artigiano storico, la falconeria, gli spettacoli con giocolieri, sbandieratori e menestrelli.

“Sarò a Conversano con grande piacere, - ha spiegato Fabio Troiano nel commentare la sua partecipazione - Le Notti della Contea è un evento che unisce storia e mito e che riesce, attraverso momenti di aggregazione e di festa, a coltivare le sue radici, a rivendicare la sua identità mitizzando il suo passato e tramandandolo”. Il conto alla rovescia è già partito.