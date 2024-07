VRetreats raggiunge le Alpi: nella collezione entra VRetreats Cervino

L’ultimo ingresso nel portfolio del luxury brand è un gioiello cinque stelle di recente realizzazione, situato alle pendici del Cervino con vista sulla “Gran Becca”, tra le più rinomate località turistiche estive e invernali ascolta articolo

VRetreats, brand di hôtellerie di VOIhotels, catena alberghiera di Alpitour World dedicata agli amanti dell’arte, della storia e della cultura made in Italy, accoglie nella propria collezione VRetreats Cervino, struttura cinque stelle realizzata nel 2021 e perfettamente inserita nel paesaggio circostante, nel cuore della Valtournenche, uno dei comprensori sciistici più apprezzati in Europa, e in primavera si trasforma nel paradiso dell'outdoor e della vacanza attiva. Il comprensorio sciistico di Breuil-Cervinia Valtournenche Zermatt è uno dei più estesi delle Alpi. Si sviluppa su tre vallate e due nazioni, Italia e Svizzera, con oltre 360 chilometri di piste, talmente varie e numerose che permettono di sciare alternando percorsi semplici e più impegnativi. Famoso, inoltre, per lo sci di fondo, con un anello di 3 km, indicato sia per principianti sia per esperti. Il tratto distintivo della località Breuil-Cervinia è senza dubbio la possibilità di sciare durante tutto l'arco dell'anno. Il comprensorio sciistico italo-svizzero che collega le località di Valtournenche, Breuil-Cervinia e Zermatt, si trovano infatti sul ghiacciaio del Plateau Rosà che è sempre ben innevato, e dispone di molti impianti di risalita.

Matterhorn Alpine Crossing Tra le attrazioni più importanti c’è sicuramente il Matterhorn Alpine Crossing, che il 1° luglio ha inaugurato il nuovo impianto Matterhorn Glacier Ride II, realizzando così l’ultimo tassello del collegamento in quota tra Italia e Svizzera. Il più alto e innovativo collegamento transalpino che permetterà a tutti, e non solo agli sciatori, di conoscere la montagna, capire cosa vuol dire vivere a 3.500 metri e vedere le pareti del Cervino, standosene comodamente seduti, con una tappa al Piccolo Cervino da dove si possono ammirare 38 vette sopra i 4 mila metri. In estate, oltre all’escursionismo, che fa del Cervino una meta ambita a livello internazionale, è possibile praticare trekking, mountain bike e per gli amanti degli sport estremi sono a disposizione il parapendio, un'emozionante via ferrata e pareti per l'arrampicata.

VRetreats Cervino Dopo una profonda e recente ristrutturazione terminata nell’autunno del 2021, VRetreats Cervino si presenta oggi come un elegante rifugio, dal design raffinato e in armonia con il panorama e il territorio delle Alpi Valdostane. In linea con quella che è la filosofia VRetreats, l’hotel è connesso all’ambiente da ampie vetrate e terrazze che creano una continuità con l’esterno, dove si trovano boschi di larici, un campo da golf e la maestosa cresta del Cervino. L’hotel ha 70 camere divise in 36 Superior 24 Deluxe e 10 Suite di cui 4 Suite SPA. All’offerta si aggiungono due ristoranti: Panorama con vista panoramica e Abrì ristorante alla carta che propone una cucina tradizionale tipica Valdostana. Piatti raffinati, di alta qualità che conservano i gusti e i sapori emblematici di una volta e nascono dal profondo legame con il territorio. Una sontuosa zona all’interno della lobby accoglie il Zero Lounge Bar & Bistrot dove poter sorseggiare deliziosi cocktail, godendo di una vista meravigliosa sul Cervino.

La struttura L’hotel dispone poi di una zona benessere di 615 mq, Adara SPA, perfetta per rilassarsi dopo una giornata passata a sciare o tra escursioni naturalistiche, due piscine, una palestra, una sala polivalente con le Alpi Valdostane a far da sfondo e un negozio in cui poter noleggiare l’attrezzatura sportiva. La Valle del Cervino, con le sue rinomate località – da Breuil-Cervinia, per scendere nella Valtournenche e risalire verso l’esclusiva Chamois o Torgnon – è un comprensorio di grande impatto, con piste e impianti di risalita moderni, oltre a essere una meta perfetta anche in estate. L’inserimento di quest’ultimo gioiello va ad ampliare l’offerta della collezione VRetreats, che ha tra i suoi obiettivi il continuo presidio di nuove località italiane. L’hotel ha infatti un ruolo centrale nel posizionamento del brand. Già apprezzato nel mondo per la sua capacità di ridisegnare il concetto di lusso, non fine a sé stesso, ma come chiave di accesso alla bellezza del nostro Paese, si caratterizza per un lusso discreto, dove il legno e il vetro si amalgamano e ne impreziosiscono la linea e gli arredi: il progetto si è servito di elementi naturali per favorire l’integrazione con il contesto, rendere la struttura fortemente ecocompatibile, grazie anche a impianti innovativi e performance elevate, oltre a uno spiccato tocco di design.