The Gathering, il gioco di carte dedicato alla saga Assassin's Creed

Videogioco, quello di Assassin’s Creed, che ha generato un consistente effetto crossmediale, trasformandosi in moltissimi altri prodotti, da libri a film passando anche da quest’ultima metamorfosi, il gioco di carte collezionabile, e nello specifico quello di Magic: The Gathering - Assassin's Creed, creato da Wizards of the Coast. Un prodotto attesissimo sia dai fan del gioco di carte che dai videogiocatori. Questa nuova incarnazione del gioco di carte collezionabili mai creato (Magic è infatti nato ben 31 anni fa) ha stupito sia per l'accessibilità che per le meccaniche di gioco.

Monteriggioni nasce come fortezza medievale voluta dai signori di Siena, per difendersi dall’aggressività fiorentina, che proprio verso quelle direttrici cercava nuovi territori da dominare. Praticamente inespugnata nei secoli, la città arriva ai giorni nostri mantenendo intatto il suo incredibile fascino, talmente elevato ed unico che ha spinto i creatori del videogioco Assassin’s Creed II ad ambientarvi una parte del titolo, eleggendola a dimora della famiglia di Ezio Auditore, il protagonista. Ciò ha contribuito a rendere Monteriggioni famosa nel mondo. Sono praticamente quotidiani i pellegrinaggi dei fan della serie videoludica che si recano all’interno delle mura storiche, per visitare la piccola cittadina fortificata.

Presenti anche i cosplay

L’evento di lancio ha visto la partecipazione di una sessantina di cosplay di Assassin’s Creed che si sono dati appuntamento a Monteriggioni, proprio per celebrare l’uscita del gioco di carte e per vivere per un giorno l’incredibile atmosfera che si respira all’interno delle mura storiche. Anche i turisti hanno potuto assistere e partecipare a molteplici attività, dalla scherma medievale all'esperienza con falconieri professionisti, passando naturalmente dal provare il gioco di carte in anteprima mondiale.

Il kit delle carte

Il set completo è composto da oltre 100 carte dal design esclusivo. Alcune di esse sono dotate tra l’altro di una caratteristica speciale: prive di bordi, possono essere affiancate tra loro per dare vita ad un artwork unico.

Il progetto ‘Assassin’s Creed’ ha come obiettivo anche quello di avvicinare nuovi giocatori a Magic: The Gathering, cosa che ha portato alla creazione e commercializzazione di un Kit Iniziale, ben congeniato e dal costo accessibile, per fornire ai neofiti tutto quello che serve per creare due mazzi standard da cui far partire la propria esperienza. Mazzi che sono guidati da due figure chiave della saga: Ezio ed Eivor. Presenti all’evento anche molti collezionisti, alla ricerca dei classici pacchetti Collector Booster, che comprendono 10 carte per ogni bustina, espressamente rivolti ai collezionisti, e in cui è possibile trovare le carte più rare e dal design più accattivante.