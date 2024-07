Festival del Lamento, in Calabria la seconda edizione della rassegna

Il tema del Festival

"Non c'è niente" è la frase più pronunciata da queste parti, il lamento più ricorrente in questo angolo d'Italia. Ed è anche il tema che Deda, associazione di promozione sociale che organizza il Festival, ha scelto per l’edizione estiva di quest’anno. Ma davvero non c’è niente da fare per i giovani, per questo Paese, in Calabria? A partire da queste domande si dipanerà il dibattito e da qui “proviamo a capirci qualcosa”, racconta Gaetano Moraca, ideatore del Festival, “insieme ai nostri ospiti e agli abitanti del paese, senza i quali il Festival non avrebbe motivo di essere. Ovviamente non è detto che ci riusciamo, perché capirci qualcosa in questo periodo storico è parecchio difficile. Però facciamo un tentativo, mal che vada passiamo un po' di tempo a lamentarci tutti insieme, tra un genere di conforto e un altro”.

Gli ospiti ed il programma

Variegata e nutrita la schiera di ospiti che interverranno al Festival. Il 2 agosto alle 18:30 la giornalista Annarosa Macrì, che cura la posta dei lettori del Quotidiano del Sud, dialogherà con alcune realtà calabresi impegnate sul territorio, come il Collettivo Peppe Valarioti, l’Associazione Gynestra e Mauro Lamanna di Schermi Cinema Multipiazza. Alle 21:30, poi, è previsto lo spettacolo di stand-up comedy di Monir Ghassem dal titolo “Articolo 1”, incentrato sul rapporto tra i millennials e il mondo del lavoro. Il 3 agosto alle 18:30 sarà la volta di Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage.it e scrittore, che a partire dal suo libro “Il generale al contrario” cerca di spiegare perché le idee del “Generale” più famoso e letto d'Italia non rappresentano il nostro Paese, smontando pezzo per pezzo le sue dichiarazioni. Dopo cena sarà proiettato il documentario “Semidei”, presentato alle Giornate degli Autori dell’80° Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, alla presenza del regista Fabio Mollo, autore della pellicola insieme ad Alessandra Cataleta. Ripercorrendo la storia del ritrovamento dei Bronzi di Riace, il documentario racconta di una Calabria incredibilmente multiforme e accogliente. La serata finale del Festival del Lamento 2024 (il 4 agosto alle 22:00 in Piazza Bonini) sarà infiammata dal Live Set di Sarafine, musicista e vincitrice dell’ultima edizione di X Factor. Il programma completo è presente sul sito del Festival.