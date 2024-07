“Il Libro Possibile”, a Polignano a Mare e Vieste la XXIII edizione

Teatro dell'evento sarà la Puglia, in due tappe: dal 10 al 13 luglio a Polignano a Mare e dal 23 al 27 luglio a Vieste. Per l’edizione che sta per partire si riuniranno più di 250 ospiti italiani e stranieri, tra autori di best-seller ed emergenti, rappresentanti delle istituzioni, dalla politica alla società civile, oltre a protagonisti del mondo dell'arte, dei media e dello spettacolo

Incontri con illustri esponenti del panorama culturale, nazionale e internazionale in quattro tradizionali giornate a Polignano a Mare (Ba) oltre ad altre quattro in programma a Vieste (Fg). Con l’obiettivo di creare incontri, "confronti, dialogo, cercare quanto più possibile di stimolare riflessioni e curiosità. Tutti insieme seppure da punti di vista diversi e critici, cercando di riformulare un linguaggio di pace". Queste le premesse, come sottolineato all'Ansa dalla direttrice artistica della manifestazione, Rosella Santoro, del festival “Il libro Possibile”, giunto nel 2024 alla sua 23esima edizione.

“Where is the love?”

Teatro dell’evento, come detto, sarà la Puglia, in due tappe: dal 10 al 13 luglio a Polignano a Mare e dal 23 al 27 luglio a Vieste. Per l’edizione che sta per partire si riuniranno più di 250 ospiti italiani e stranieri, tra autori di best-seller ed emergenti, rappresentanti delle istituzioni, dalla politica alla società civile, oltre a protagonisti del mondo dell'arte, dei media e dello spettacolo. Come si legge anche sul sito della manifestazione e “in linea con l’obiettivo di stimolare un dibattito sempre più ampio e costruttivo, che coinvolga autori di fama internazionale e che includa i tanti turisti che affollano la Puglia in estate”, “Il Libro Possibile” ha scelto per l'edizione 2024 un tema in inglese. Infatti, ciascun ospite interverrà rispondendo alla domanda "Where is the love?", tema che trae ispirazione dal celebre successo mondiale dei Black Eyed Peas, la band americana che nel 2003 denunciava violenze, razzismo e diseguaglianze. Una domanda che tenderà a far esplorare diversi temi, dai conflitti globali a quelli emotivi, dalla violenza di genere alla difesa della legalità, ma anche, commenta ancora Santoro, "guardando a come si stiano modificando le relazioni umane rispetto all'intelligenza artificiale o all'amore nel senso più ampio, dal clima al rispetto dei diritti".

Gli ospiti

Il via alle danze sarà il 10 luglio a Polignano a Mare. Si affronta, tra gli altri, anche un tema delicato come quello della guerra in Ucraina, attraverso il dialogo tra il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei e il monsignor Filippo Santoro, nominato dal pontefice suo Delegato Speciale per i Memores Domini di Comunione e Liberazione. Tra gli ospiti presenti a Polignano e Vieste, ci saranno fra gli altri, Taghi Rahmani, giornalista e attivista più arrestato dell'Iran, oltre che marito della Premio Nobel per la Pace 2023, Narges Mohammadi. Quindi i ministri della Cultura Gennaro Sangiuliano e dell'Istruzione Giuseppe Valditara, il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto con il presidente dell'Anm Giuseppe Santalucia. E poi, ancora, il governatore della Puglia Michele Emiliano e quello della Basicata Vito Bardi, Donatella Di Pietrantonio, vincitrice Premio Strega Giovani e del premio Strega, ma anche Marco Tronchetti Provera, Rula Jebreal, Gad Lerner, Nicola Gratteri, Mario Monti, Agnese Pini e Giovanna Botteri, Carlo Cottarelli ed Enrico Letta.