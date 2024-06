Tutela dell'ambiente marittimo e sicurezza trasporti: l'iniziativa Q8

Tutela dell’ambiente e sicurezza dei trasporti marittimi. È questo il focus del progetto "Q8 Sailing for Change" una delle iniziative chiave dell’anniversario di Q8, sensibile proprio alla sicurezza del trasporto commerciale marittimo, disciplinato da severe normative e supportato da un continuo ed elevato progresso tecnologico a garanzia di standard di sicurezza sempre più elevati. L’incontro con LifeGate, società benefit considerata da oltre vent’anni l’hub di riferimento per lo sviluppo sostenibile, ha offerto a Q8 la possibilità di attivarsi anche su altri fronti, come i possibili eventi accidentali provocati dai piccoli diportisti e pescherecci nelle manovre cosiddette «operazionali» come la pulizia delle acque di sentina, il rifornimento della barca e la manutenzione del motore. Attraverso un viaggio in diversi porti italiani, quaranta in totale coinvolti entro il 2025, Q8 distribuirà gli innovativi kit sviluppati da T1 Solutions, l’azienda tutta italiana con il marchio distintivo delle spugne FoamFlex, progettate per assorbire gli oli in modo efficiente e per essere riutilizzate fino a 200 volte, senza rilasciare sostanze nocive nell'ambiente.

I kit del progetto

I kit sono stati progettati per rispondere a esigenze specifiche in diverse situazioni:

· Il Kit per Porti è progettato per essere utilizzato dal personale portuale e le società che operano nei porti. È composto da 10 spugne FoamFlex, concepite per assorbire e stoccare gli oli presenti nell'area portuale, prevenendo così potenziali casi di inquinamento marino. Secondo le stime, ogni kit ha la capacità di assorbire, nel suo ciclo di vita, fino a 54.000 chili di idrocarburi, corrispondenti al pieno di benzina di circa 1.931 automobili utilitarie.

· Il Kit per Diportisti, invece, è destinato agli equipaggi delle imbarcazioni da diporto. Composto da 3 spugne FoamFlex, questo kit mira a prevenire gli sversamenti di oli nelle acque di sentina delle imbarcazioni, nonché a intervenire rapidamente in caso di sversamenti accidentali durante le operazioni di manutenzione o rifornimento. Secondo le stime, ogni kit ha la capacità di assorbire, nel suo ciclo di vita, fino a 540 chili di idrocarburi, equivalente al pieno di benzina di circa 19 automobili utilitarie.

L'iniziativa

L’obiettivo principale dell’iniziativa è anche quello di perseguire un cambiamento culturale, da un lato sensibilizzando la società civile su un problema fino ad oggi trascurato, dall’altra promuovendo comportamenti più responsabili e virtuosi, anche grazie alle soluzioni concrete rese disponibili, che possano nel tempo contribuire a ridurre il problema a monte. Nell’ambito del progetto Q8 Sailing For Change, Q8 si unirà alla comunità marinara, partecipando alla prestigiosa regata Barcolana con una propria barca a vela ed un proprio equipaggio. In questa occasione, metterà a disposizione dei partecipanti mille kit per diportisti. Durante la Barcolana Q8, in qualità di partner tecnico della manifestazione, sarà presente al Barcolana Sea Summit dove verranno discussi temi cruciali legati alla sostenibilità ed alla tutela dell’ambiente marino, offrendo un proprio contributo attraverso iniziative e progetti dedicati.