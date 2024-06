I giocattoli di Toystellers in mostra a Milano

Federico Ghiso, copywriter e direttore creativo, unendo la passione per le storie e quella per i giocattoli ha scritto T O Y S T E L L E R S, una sorta di “disco d’oro” in viaggio verso l’infanzia e allo stesso tempo proiettato nel futuro

T O Y S T E L L E R S Forever Young, la mostra di Federico Ghiso che ritrae i giocattoli resi bambini grazie all’intelligenza artificiale, arriva finalmente a Milano dopo il grande successo al MICRO Arti Visive di Roma. WOW Spazio Fumetto - Museo del Fumetto, dell’Illustrazione e dell’Immagine animata, dove lo scorso aprile si è svolta la presentazione del libro T O Y S T E L L E R S, la ospita infatti dal 7 giugno all’8 settembre. Federico Ghiso, copywriter e direttore creativo, di mestiere scrive pubblicità e per passione colleziona giocattoli. Unendo la passione per le storie e quella per i giocattoli ha scritto T O Y S T E L L E R S, una sorta di “disco d’oro” in viaggio verso l’infanzia e allo stesso tempo proiettato nel futuro. Perché se hanno una storia da raccontare i giocattoli vivranno per sempre. “Toystellers è un libro dedicato a tutti i collezionisti - spiega Federico Ghiso. È un libro che fa di ogni collezione una nostra traccia sul pianeta. È un libro rivolto al futuro, per chi raccoglierà questa passione”.

Toystellers Forever Young

Dal libro è nata appunto la mostra T O Y S T E L L E R S Forever Young, che ritrae i giocattoli citati nel libro resi bambini grazie all’intelligenza artificiale: Big Jim, Actarus di Goldrake, Hulk, Batman, Muhammad Alì della Mego, Mister Muscolo della Harbert. Un posto d’onore per Barbie, che lo scorso 9 marzo ha celebrato il suo 65esimo compleanno mostrata con il volto che avrebbe oggi e Superman in versione “bambino”, che verrà donato in esclusiva a WOW Spazio Fumetto. Tutti i ritratti sono stampati su gomma – la stessa materia del volto dei giocattoli. “I nostri giocattoli sono senza età - prosegue Federico Ghiso. È anche per questo che possono giocare con noi in qualsiasi momento della nostra vita. Loro sono sempre lì, sempre gli stessi. Può passare il tempo, possiamo dimenticarli, ignorarli. Possiamo anche lasciarli in soffitta per decenni. Ma appena ci vedranno, ci guarderanno sempre con gli stessi occhi che avevano quando giocavano con noi. Il loro amore nei nostri confronti è senza tempo e ha il potere di farci tornare bambini. E mentre torniamo bambini noi, un po’ lo ritornano anche loro”. A dare il via all’inaugurazione lo scorso 7 giugno la presentazione di Mario Gerosa (giornalista, studioso di culture digitali, cinema e televisione) a cui è seguito il talk con Federico Ghiso. Qui le parole dell’introduzione di Mario Gerosa ulteriormente approfondite su Artribune: “I ritratti di Ghiso sono una via di mezzo tra la macchina del tempo e gli specchi deformanti di un luna park: offrono la possibilità di far vedere il mondo con gli occhi di un bambino longevo, che attraversa diversi fusi orari della memoria. Una specie di Proust 3.0, dove l’intelligenza artificiale consente di superare senza difficoltà i valichi spazio-temporali. E in parallelo viene nobilitato il giocattolo, che non è più un semplice souvenir della propria giovinezza ma diventa a tutti gli effetti un oggetto artistico: le Barbie e i Big Jim assumono un nuovo status, e vengono coraggiosamente traghettati nel mondo della Pop Art. In tal modo il giocattolo, pur conservando la propria aura di oggetto della memoria da collezione, assume il significato e la personalità di un’opera d’arte complessa, dove spesso si riflette tutto il percorso esistenziale di chi guarda”.

La mostra proseguirà fino a domenica 8 settembre 2024 Orari: da martedì a venerdì, dalle 17:00 alle 19:00; sabato e domenica, dalle 15:00 alle 20:00 (lunedì chiuso). Ingresso libero Sarà possibile acquistare il libro T O Y S T E L L E R S presso il bookshop di WOW Spazio Fumetto Il libro in formato 30,5 x 23,5 (284 pag.) è disponibile in una nuova tiratura limitata per collezionisti. Info su www.toystellers.com