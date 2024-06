Meteora: una collezione spaziale a Milano

Giovedì 27 giugno 2024 alle ore 21 apre al pubblico METEORA. UNA COLLEZIONE SPAZIALE, un progetto per valorizzare l’importante collezione appartenente al Civico Planetario e al Museo di Storia Naturale di Milano che conta oltre 240 meteoriti rinvenuti in tutto il mondo. Autentici messaggeri provenienti dallo spazio, che raggiungono la Terra con un carico di informazioni preziose sulla storia del nostro sistema solare e dei corpi celesti che attualmente lo popolano, i meteoriti sono oggetti alieni con i quali spesso noi terrestri abbiamo avuto a che fare nel passato senza sapere ancora cosa fossero e da dove venissero. Promosso da Comune di Milano-Cultura, METEORA nasce dalla collaborazione tra il Civico Planetario “Ulrico Hoepli” di Milano, il Museo di Storia Naturale di Milano e Associazione LOfficina che ha in concessione le attività e i servizi del Planetario e che ha ideato e curato il progetto, realizzato anche grazie al contributo di Fondazione Cariplo.

L'esposizione al Civico Planetario di Milano

Approfondendo lo studio della collezione e ampliando la ricerca, METEORA propone tredici pezzi che rappresentano al meglio l’unicità e la peculiarità della raccolta esistente, mostrandoli per la prima volta dopo molti anni al pubblico in un’esposizione permanente e gratuita al Civico Planetario di Milano. In un’apposita area espositiva – parte del riallestimento dell’intero atrio – sei meteoriti dei tredici selezionati saranno osservabili a rotazione da tutti gli avventori del Planetario.

METEORA ha anche l’obiettivo di attualizzare l’esposizione e rendere fruibile la selezione di meteoriti in una modalità nuova e coinvolgente che sfrutta le più recenti tecnologie. Un’innovativa applicazione web offrirà infatti a tutti la possibilità di conoscere davvero da vicino i tredici sassi venuti dallo spazio. Rilevati digitalmente uno a uno con le più sofisticate tecniche di scansione 3D, i tredici meteoriti prenderanno forma in un’esperienza unica che permetterà di conoscerli a fondo. Accedendo ad una piattaforma web dedicata, l’utente entrerà in un’interfaccia grafica in cui, scegliendo un luogo di caduta o di ritrovamento sul globo terrestre, scoprirà uno ad uno i tredici meteoriti con i quali potrà interagire, osservandoli a 360°, zoomandoli, visionandone peso e misure, leggendone storie e curiosità e disponendo così di una vera e propria carta di identità per ognuno dei pezzi. Infine, grazie alla funzionalità della realtà aumentata, l’utente potrà ambientare ogni meteorite dove preferisce e portarselo anche a casa… digitalmente parlando!