Il progetto Urban HEART porta la videoarte nelle città

L’evento, in programma dalle ore 19:00 di mercoledì 12 giugno fino alle ore 23:59 di giovedì 13 giugno, vedrà Urban Vision sospendere la normale programmazione pubblicitaria per dedicare i suoi maxi digital led esclusivamente all’esposizione di videoarte. Tra le opere in mostra, Run, Baby!!” di Francesca Lolli. Costruito come un videogioco anni 90, la video performance ci mostra le gesta di una supereroina femminista che cerca di combattere contro la violenza di genere, rimanendone alla fine schiacciata

Urban Vision Group presenta il progetto Urban HEART, due giorni di videoarte no stop su tutti i suoi maxi schermi digitali, dando vita alla più grande mostra collettiva all’aperto mai realizzata. Le opere digitali di 21 artisti saranno esposte in esclusiva su tutti gli schermi della creative-tech media company a Milano, Roma, Napoli e Catania. L’evento, in programma dalle ore 19:00 di mercoledì 12 giugno fino alle ore 23:59 di giovedì 13 giugno, vedrà Urban Vision sospendere la normale programmazione pubblicitaria per dedicare i suoi maxi digital led esclusivamente all’esposizione di videoarte. Un’iniziativa senza precedenti che mira a stupire, ispirare e coinvolgere il pubblico, con l’ambizione di diventare un appuntamento annuale di rilievo. Urban HEART è un progetto ideato e prodotto da Urban Vision Group, azienda leader nel settore dell’Out Of Home e nella rigenerazione urbana attraverso progetti di comunicazione creativi. L’obiettivo è trasformare le città in musei all’aperto, rendendo l’arte accessibile a tutti e promuovendo un dialogo tra storia e avanguardia.

Le opere in mostra

Tra le opere in mostra, ci saranno “È incidente” di Alessandra Breviario, “AI Opulence” di Florencia S.M. Brūck, “Populous – Flores No Mar” featuring Emmanuelle di Simone Brillarelli, “Inhale / Exhale / Inspire / Create” di Cy Tone, “Study of Facial Expressions No.5” di Alberto Maria Colombo, “Revolution” di Jolanda Fiaré, “Botanica-Binaria” di Riccardo Franco-Loiri, “Still Dancing” di Nina Groff, “Mother Nature” di Lorenza Liguori, “Run, Baby!!” di Francesca Lolli, “Choral Kiss” di Tommaso Ottomano, “Fragile” di Anna Paladini, “Romborama” di Bennet Pimpinella, “Farah – The Only Ones” di Robotina, “Cobalt” di Donato Sansone, “A Little too Much” di Martina Scarpelli, “Memories 18-24” di Karol Sudolski, “Human Hearts” di Anderson Tegon, “Fine: The Birth, Life, and Death of a Soldier (As Painted on Hand)” di Virgilio Villoresi, “AI Love” di Megan Volpe e “Same Soul” di Martina Zena.

Urban HEART rappresenta un’occasione unica per vivere l’arte in modo innovativo e coinvolgente, trasformando le città in spazi di creatività e dialogo continuo.