Sardegna, in vacanza per scoprire la sostenibilità e le materie Stem

Imparare la sostenibilità ambientale anche in vacanza. I mesi estivi possono essere l’occasione per scoprire la natura e il pianeta, imparare a difenderli e a valorizzarne le risorse che non sono infinite. Ed è bene impararlo fin da piccoli. Ma non solo. L’estate può anche essere l’occasione per conoscere meglio, e in modo divertente le materie stem. Succede al Chia Laguna Resort in Sardegna, dove si può coniugare una vacanza rilassante, istruttiva e a difesa dell’ambiente; partendo dai quattro elementi naturali: fuoco, aria, terra e acqua.

Secondo il ministero dell’Ambiente, l’educazione ambientale è uno “strumento fondamentale per sensibilizzare i cittadini e le comunità ad una maggiore responsabilità e attenzione alle questioni ambientali e al buon governo del territorio”. Per questo il ministero ha compilato delle linee guida che devono essere seguite in tutte le scuole per educare i bambini che saranno gli adulti del domani. Ma non è solo la scuola il luogo dove imparare a conoscere e rispettare l’ambiente. Lo si può fare anche con divertenti laboratori che riproducono l’ambiente naturale e spiegano come si sta trasformando.

Bricks for Kids è una società Americana leader nel settore dell’insegnamento delle materie S.T.E.M. ossia, Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica. È nata nel 2008 da un team di architetti e ingegneri che hanno sviluppato una serie di modelli motorizzati basati sulla combinazione di mattoncini colorati che consentono di approfondire in modo interattivo le scienze. Un progetto del Chia Resort, che ha l'obiettivo di appassionare anche le bambine a materie tradizionalmente meno amate dalle ragazze.

