Notte Europea dei Musei: gli eventi culturali da non perdere in Italia

È un momento di festa, in cui i musei statali e le aree archeologiche di tutta Europa offrono un'apertura straordinaria serale ad accesso gratuito o al costo simbolico di 1 euro, con l'intento di promuovere l'identità culturale europea in tutti i Paesi dell'Unione.

La Notte Europea dei Musei 2024 illuminerà anche la città di Milano . Apriranno le porte in serata la Pinacoteca di Brera (fino alle 22), con la sua ricca collezione di capolavori italiani e le Gallerie d’Italia, che propongono anche un un workshop che unisce arte e teatro, partendo da un capolavoro della collezione permanente. Oltre alle visite alle collezioni permanenti, i musei milanesi offriranno un ventaglio di proposte per tutti i gusti: mostre temporanee, visite guidate, laboratori didattici, concerti e performance.

A Roma , aderisce all’iniziativa europea il Museo Etru, con un'apertura serale straordinaria dalle 20 alle 23. Il programma prevede la possibilità di prenotare una visita guidata a cura di Alessandra Leonardi, oltre al concerto del coro Franco Maria Saraceni degli Universitari di Roma, diretto da Massimiliano Carlini, e al concerto polifonico con canzonette, madrigali e balletti a tre voci di autori del Cinquecento, con testi e poesie di autori di tutti i tempi. Sono, inoltre, in programma due eventi: “Le declinazioni dell'amore“ alle 20.30 e “Passeggiando fra i capolavori del Museo” alle 21.30. Dalle 19 apriranno le porte anche la Casa Museo Mario Praz, con visite guidate organizzate in tre diverse fasce orarie, e il Museo nazionale degli strumenti musicali, in cui andrà in scena un evento, tra arte e musica, in memoria di Giacomo Puccini nel centenario della scomparsa.

La Notte europea dei Musei , che fa capo al ministero della Cultura francese, si svolge ogni anno il sabato sera più vicino all’International Museum Day, a cui si connette anche dal punto di vista concettuale, che quest’anno si celebra proprio il 18 maggio. È un momento di festa, in cui i musei statali e le aree archeologiche offrono un’apertura straordinaria serale ad accesso gratuito o al costo simbolico di 1 euro. Iniziative spesso abbinate a eventi e spettacoli di promozione culturale, organizzati con l’apporto di tutte le arti, dal teatro fino alla musica, alla danza e alla letteratura. Tantissime sono le iniziative organizzate per l’occasione nella Penisola. Ecco alcune degli eventi da non perdere nelle principali città italiane.

Visite gratuite al Museo dell'Opera del Duomo a Firenze



A Firenze, il Museo dell’Opera del Duomo sarà aperto con ingresso gratuito dalle 18 a mezzanotte. Per l’occasione, inoltre, sui canali social e sui media, il pubblico potrà vedere in anteprima le immagini della Sala del Paradiso del Museo realizzate per la prima volta con un drone dal fotografo Fabio Muzzi. Questi scatti rendono visibile a tutti lo straordinario patrimonio, inserito in un allestimento innovativo e didattico. Apriranno le porte anche la Galleria dell’Accademia e le collezioni civiche di Fiesole.



L’Università di Pisa apre le porte delle sue collezioni



A Pisa, anche quest’anno, all’Università di Pisa è in programma un’apertura straordinaria del Museo di Storia Naturale. Sarà aperto, oltre al consueto orario, dalle ore 19 alle ore 23, con ingresso gratuito a tutte le esposizioni permanenti e all’Acquario d’acqua dolce. Sarà inoltre possibile visitare gratuitamente anche l’esposizione temporanea “Un sonno bestia. Il sonno nel mondo animale”. Apriranno le porte anche il Museo della Grafica, la Ludoteca Scientifica – Museo degli Strumenti di Fisica, la Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium, l’Orto e Museo Botanico e le Collezioni Egittologiche “Edda Bresciani”.



Aperte le porte del Parco archeologico di Pompei



In via straordinaria per la “Notte europea dei Musei”, dalle 20 alle 23, saranno aperti anche tutti i siti del Parco archeologico di Pompei: Oplontis a Torre Annunziata, Villa Regina e Antiquarium a Boscoreale, Museo Libero d’Orsi e le Ville San Marco e Arianna a Castellammare di Stabia. In particolare, a Pompei sarà visitabile la Villa dei Misteri e la mostra “L’altra Pompei” allestita alla Palestra Grande. Durante la serata, il Museo archeologico di Stabia “Libero D'Orsi” aprirà le porte dei depositi archeologici per consentire ai visitatori di apprezzare il nuovo allestimento oltre alle proposte previste nell'ambito della didattica museale. Alla Villa di Oplontis sono previste anche visite tematiche in collaborazione con l'Archeoclub d'Italia aps-sede di Torre Annunziata "Mario Prosperi".



