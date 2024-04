A Parigi l’estetica giapponese incontra lo stile francese. VIDEO

Per la nostra rubrica di lifestyle FLASH abbiamo visitato l’hotel Hana, cinque stelle nel cuore del quartiere di Little Tokyo nella capitale francese, dove minimalismo giapponese e sfarzo della belle époque si incontrano

Parigi-Tokyo, capitali di due mondi che si influenzano e rispettano a vicenda. A inizio Novecento, l’arte tradizionale delle stampe giapponesi fu alla base dello sviluppo dello stile belle époque europeo. E ancora oggi, la cultura giapponese è protagonista nella capitale francese, che ben accoglie ristoranti - di cui oltre una decina premiati con una stella Michelin - così come negozi che vendono oggetti artigianali di pregio. Molti sono localizzati nell’area nota come Little Tokyo, che ospitò la prima comunità giapponese trasferitasi in città.

Un angolo di Giappone nel cuore di Little Tokyo a Parigi

Proprio lì si trova l’Hana Hotel, cinque stelle ultimo nato della catena Adresses Hotels, che nasce dall’unione tra lo stile minimalista giapponese e quello prezioso anni ’20 francese. Lo si vede nella scelta dei tessuti dai colori sabbia e rosa cipria, del mobilio laccato ricoperto in seta, dalla volontà di offrire a chi si siede al bar una vista sulla Parigi dinamica e frizzante, pur rendendola ovattata, filtrata da sottili tende in cotone, per proteggere la calma e la tranquillità del luogo interiore, rispetto all’esterno da cartolina.

Minimalismo e ricercatezza

La sensazione è quella di viaggiare fuori da Parigi, fino a Tokyo. Eppure i rimandi alle due culture sono equilibrati: Madeleine de Proust e the giapponese nel mini bar in camera, carta da parati in paglia ma letto alla francese, spa ispirata a una sorgente termale tradizionale ma con tutti i confort moderni europei. Nulla è lasciato al caso: dietro il progetto ci sono l’architetta e designer di interni Laura Gonzalez e Olivier Leone, direttore artistico ben noto nel mondo della moda.

Il ristorante che mescola gastronomia francese e nipponica

Hanabi - che significa “fuochi d’artificio” in giapponese e rimanda alla sfera della bellezza spirituale - è il ristorante che accoglie gli ospiti con un menù, studiato da The Social Food, da leggere come nel Paese del Sol Levante, da destra a sinistra. Gli ingredienti sono ancora una volta scelti dalle due gastronomie e abbinati con estro: yuzu e camembert, tartare e mela nashi, shiitake tuffati nel burro, cheesecake al saké… Una scoperta aperta anche a chi non pernotta in hotel, per viaggiare lontani con la mente, nel rispetto dell’arte Feng shui.



La prima puntata integrale di FLASH