QC Spa of Wonders inaugura CASA QC: uno spazio da vivere e esplorare

"La meraviglia è la nostra cifra identitaria, con Casa QC la raccontiamo anche attraverso lo sguardo dei due artisti che ci accompagnano in questo viaggio. È uno spazio di incontri e da vivere, in cui respirare il nostro mood di originalità e poesia" commenta l'AD Andrea Quadrio Curzio

In occasione della Milano Design Week, in programma dall’11 al 21 aprile, QC Spa of Wonders ha inaugurato “Casa QC”: una mostra e un viaggio sensoriale all’insegna della meraviglia. L’evento si svolge nel cuore dei Navigli Design District, presso la Galleria d’arte MAC (Miradoli Arte Contemporanea).

Gli artisti: Jacopo Di Cera e Pietro Terzini

Le opere sono di Jacopo Di Cera, fotografo, CEO e founder della BSIDE Communication, insieme all'esclusiva firma dell'architetto e artista contemporaneo Pietro Terzini, autore della nuova campagna del Brand presentata in anteprima durante l'evento e disponibile nei centri e negli store QC dalla settimana successiva alla Design Week. QC Spa of Wonders ha scelto e unito i due artisti per creare la nuova campagna che fa immergere gli utenti non solo nel mondo del benessere e dello svago ma ha l'obiettivo di creare veri e propri momenti di benessere da portare a casa come ricordi, attraverso i corner interattivi. "Meraviglia è il silenzio di un tramonto africano, un caffè lento insieme a chi ami, la schiusa di un uovo di tartaruga, la delicatezza di una mano sfiorata, un cielo stellato nel deserto marocchino, il fragore del boato di un ghiacciaio argentino. Un sorriso inaspettato su un tram a Milano" afferma Di Cera. Mentre Terzini racconta che i suoi ricordi "meravigliosi e indimenticabili sono quelli in cui sono con le persone che amo".