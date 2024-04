Puglia, sul Gargano dal 24 al 28 aprile arrivano gli Orchidays

Il primo appuntamento di Orchidays è il “Trekking del Gargano”. Il 25 aprile, alle 7 del mattino, ci sarà una passeggiata esperienziale con i volontari dell’associazione Alénn fra i luoghi più suggestivi come il convento di Santo Stefano alla Sperlonga, Valle della Vecchia e i resti dall’antica abbazia della Santissima Trinità del Monte Sacro, un antico ma affascinante villaggio monastico. Alle 9.30 con l’escursione “Walking Slow & Green”, organizzata in collaborazione con Slow Food, si scopriranno le erbe spontanee che crescono nel territorio di Mattinata. Nello stesso orario è in programma “I tesori nascosti dell’abbazia”, una passeggia esperienziale tra i resti dell’abbazia della Santissima Trinità, fino al Monte Sacro. L’iniziativa si terrà anche il 28 aprile, alle 9.30 e alle 13. Alle 10 e alle 11.30 nell'oliveto comunale spazio a laboratori e attività ludiche a tema green dedicati ai bambini, con l’associazione “Terrae”. Il 26 aprile dalle 9 si potrà partecipare a “Let’s climb”, l’esperienza di arrampicata libera sulla Falesia di Monte Saraceno in compagnia dell’associazione Gargano Climbing. Sempre alle 9 “Mattinata eco walking” vuole unire la passione per le camminate con la riqualificazione del territorio: i partecipanti, con guanti e sacchetti, raccoglieranno rifiuti di ogni genere, differenziandoli.

La mongolfiera e gli altri eventi

Non solo fiori. La grande novità di quest’anno è l’esperienza del volo in mongolfiera che permetterà di godere del panorama mozzafiato del Gargano alle prime luci dell’alba. Ma le esperienze non finiscono qui. Nei giorni del Festival ci saranno anche eventi serali, tutti in corso Matino, con musica, arte, spettacoli, degustazioni, laboratori e attività ludiche a tema green per i più piccoli. Il 24 aprile protagonisti della serata saranno i bambini: alle 18.30 c’è “Ambarabà Riciclo-clò”, una parata dei più famosi personaggi Disney più green della storia, mentre alle 21.30 musica e baby dance con “Bim bum party”. Il 25 aprile, alle 21, il rock di Vasco Rossi in versione sinfonica animerà le strade della città con “VascOpera”. Il 26 aprile, sempre alle 21, la musica si fonderà alla comicità per divertire, sorprendere ed emozionare grazie alla “Rimbamband”. Il giorno successivo spazio al sound dell’altro rocker italiano Ligabue: la sua miglior cover band è attesa per la festa della Madonna Incoronata. Il 28 aprile, ultimo giorno della fiera, alle 19.30 la musica prenderà vita dai balconi del centro storico con l'evento “Alta musica”.