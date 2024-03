È uscito il nuovo MoonSwatch di Snoopy: code per acquistarlo

Per affrontare l’attesa c'è chi si è attrezzato con sedia pieghevole, plaid e zaino e chi con snack, in attesa dell’apertura dei negozi

Si sono formate lunghe code davanti ai negozi della Swatch in tutta Italia, per aggiudicarsi l'ultimo modello di MoonSwatch a tema Snoopy. Questa mattina dei lunghissimi serpentoni di persone si sono concentrati davanti agli store delle principali città. In attesa c'è chi si è attrezzato con sedia pieghevole, plaid e zaino e chi con degli snack o il pc per lavorare. Si chiacchiera, si condivide la passione per il marchio e si aspetta l'apertura dei negozi. Il MoonSwatch a tema Snoopy, è un cronografo con cassa in bioceramica e alimentazione a batteria realizzato da Swatch e Omega al costo di circa 500 euro. L'ispirazione è il celebre Moonwatch Speedmaster dell'Omega, che ha collaborato alla realizzazione del modello a prezzo "popolare" (l'originale costa migliaia di euro).