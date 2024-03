H.O.G. Rally europeo a Senigallia, a giugno la 30esima edizione

Senigallia si prepara ad accogliere oltre 50mila appassionati in sella alla propria moto provenienti da tutta Europa. Dal 6 al 9 giugno si terrà la 30esima edizione dell’H.O.G. Rally Europeo (Harley Owners Group), il raduno europeo degli appassionati di questo genere di moto. Per l’evento del 2024 la musica sarà al centro grazie al palco principale della manifestazione allestito, per l’occasione, all'interno della centrale e suggestiva Piazza Garibaldi. Non mancherà ovviamente anche l’ottima cucina italiana, l’intrattenimento, lo shopping e molto altro ancora.