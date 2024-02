Fiat Panda, dopo 40 anni l'auto ibrida cambia nome: diventerà Pandina

Dopo più di quarant'anni di storia, la storica Panda della Fiat si prepara a cambiare nome: si chiamerà Pandina. Il motivo della novità è legato all’arrivo della futura Fiat Panda elettrica, prodotta nello stabilimento in Serbia di Kragujevac. L'auto continuerà a essere prodotta fino al 2026 nello stabilimento di Pomigliano d’Arco e all’atto pratico si tratta del model year 2024 della Panda attualmente in concessionaria con qualche modifica in materia di sicurezza attiva. Ma se il nome non è più lo stesso, il look sarà molto simile, soprattutto esternamente, a quello della attuale Panda Hybrid. All'interno invece ci sarà qualche novità tecnologica. Tra queste il nuovo quadro strumenti digitale e il volante multifunzione.