Elmo di Sesam Street, su X gli utenti si aprono emotivamente con lui

Il famoso personaggio dal suo account ha chiesto alla gente: "Come state tutti?". E i risultati, forse, non sono stati quelli attesi

“Elmo si è appena registrato! Come state tutti?" la domanda che l'allegro mostro rosso, star di Sesam Street, ha scritto innocentemente lunedì mattina sul social X è stata l’occasione giusta per i cinici del web di sfogarsi. La risposta alla domanda è stata un sonoro e generale “non eccezionale!”. Dalle celebrità ai marchi e a molti altri utenti sulla piattaforma, le persone sono intervenute per condividere la loro disperazione con la “star” più amata di Hollywood. Elmo, infatti, è arrivato in cima ai trend topic e il tweet, che ha permesso agli utenti di sfogarsi, ha guadagnato quasi 150 milioni di interazioni.

Affrontati temi impegnativi

Dalla guerra in corso ai licenziamenti aziendali e a un ciclo elettorale apparentemente desolante, nessun trauma era troppo superficiale o troppo profondo per non essere condiviso con il giovane Elmo. "Onestamente, Elmo, ho bisogno di un abbraccio", ha scritto un utente. "Oh Elmo, tesoro, non stiamo andando bene" ha scritto un altro. “Sono mentalmente esaurito" ha detto un altro utente ancora.