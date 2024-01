I piatti caldi per affrontare i giorni della merla, le ricette

Da oggi iniziano i tre giorni della merla , considerati i più freddi dell'anno . Allora cosa bisogna mangiare per ripararci dal freddo? In Italia sono diversi i piatti tipici rimasti legati a questa ricorrenza. In Lombardia ad esempio, in particolare in Brianza, si usa cucinare il risotto con la luganega, con o senza zafferano, mentre nel Lodigiano il piatto tipico è la polenta con i ciccioli. ( I GIORNI DELLA MERLA: LA LEGGENDA )

I piatti tipici

E tra l'altro, la polenta la fa da padrona un po' in tutti il Nord Italia: insieme al baccalà nel Cremasco, con gli uccelletti in umido nella zona di Modena e in Veneto, con le costine di maiale nel marchigiano. In Liguria, il piatto tipico di fine gennaio è costituito dai ceci in zimino, mentre in Umbria per il 29 gennaio si prepara il torcolo di San Costanzo, un ciambellone tipico della festa del patrono, che cade proprio all'inizio dei giorni della merla. Inoltre, le prime ricette che vengono in mente sono quelle minestre e quelle delle vellutate. O anche il brodo di pollo, una delle pietanze più corroboranti che ci siano. Di carne e polenta, è stato detto, ma in questi tre giorni è consigliabile non dimenticare le verdure: cavoli, broccoli, carote, carciofi, finocchi, radicchio e rape. Infine, ecco tè, tisane e latte oro. Quest'ultima una bevanda dalle origini indiane a base di curcuma ricca di proprietà benefiche.