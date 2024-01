Perugino, Ligabue, Van Gogh, la provincia regala mostre imperdibili

Fano, Fermo, Firenze. Tre luoghi che in questo periodo ospitano interessanti mostre dedicate a Pietro Perugino e Vincent Van Gogh, Antonio Ligabue e Giuseppe Pende

È la provincia, talvolta, a offrire spunti artistici interessanti. È il caso della Pala di Durante, conosciuta anche come Pala di Fano, che torna nell’omonima cittadina marchigiana dopo un importante lavoro di restauro. Dipinta da Pietro Perugino, è stata restituita all’antico splendore grazie all’Opificio delle Pietre Dure di Firenze ed esposta - in via eccezionale - ad altezza d’uomo all’interno della Sala Morganti del Palazzo Malatestiano.