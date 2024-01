A Leolandia ultimi giorni di festa con il musical e la parata finale

Tra fiocchi di neve e centinaia di decorazioni scintillanti, Leolandia si appresta a vivere e far vivere gli ultimi giorni di festa. Il parco divertimenti di Capriate San Gervasio, a 30 minuti da Milano, è aperto fino a domenica 7 gennaio con tante novità. Giostre, animazioni itineranti e pattinate sul ghiaccio accompagnano i visitatori fino al tramonto: dallo show di benvenuto alla grande parata che chiude la giornata di Leolandia sotto un’incantevole nevicata. Da non perdere il musical “Merry Christmas! La Notte di Natale”, un grande show ispirato alla tradizione di Broadway, con costumi e scenografie originali e una colonna sonora che comprende gli evergreen della tradizione natalizia di tutto il mondo. E nella calza della Befana non mancheranno i regali: anche negli ultimi giorni della stagione, infatti, per ogni ingresso acquistato online o direttamente al parco, Leolandia offre due rientri gratuiti.