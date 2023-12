Regali di Natale, il valore del gioco e il rapporto genitori-figli

Dalle carte ai giochi in scatola, il Natale parla una lingua comune a tutte le generazioni. E alcuni giochi svolgono un ruolo da collante ascolta articolo

Secondo un sondaggio globale di Ipsos (Global Trends), il 53% dei Millennial (nati tra il 1981 e il 1996) ed il 46% della Generazione X esprime il desiderio di essere nati nell'epoca dei propri genitori. La nostalgia è quindi una potente bussola emotiva capace di guidare le decisioni dei genitori e creare un ponte emozionale tra le diverse generazioni. Per esplorare ulteriormente questa tendenza e fare luce su come i giochi del passato influenzino le tradizioni e le famiglie del presente, Hasbro ha interrogato 1171 nuclei familiari esaminando il rapporto dei più grandi con i ricordi della loro infanzia, il valore che attribuiscono alle attività di quando erano bambini, e come queste esperienze vengono trasmesse e mantenute in vita nei più piccoli.

Il sondaggio I risultati sono illuminanti: il 72% degli intervistati ritiene che i giochi e le attività della loro infanzia siano ancora rilevanti per i bambini di oggi, sottolineando il legame indissolubile tra le loro esperienze e quelle delle nuove generazioni, all’apparenza così lontane tra loro. Ma il dato forse più significativo è che il 68% degli adulti racconta spesso ai più giovani le esperienze di gioco di quando erano più piccoli, delineando come, in definitiva, la nostalgia e l’entusiasmo per il passato siano inclinazioni che vengono prima di tutto tramandate in famiglia. Non stupisce, quindi, che il 58% pensi che l’aspetto più importante del gioco da tramandare ai figli sia proprio l’importanza dello stare insieme e di creare esperienze condivise, capaci di trascendere le differenze generazionali. vedi anche Babbo Natale chi? Quando, come e se spiegare la magia ai bambini

Il valore del gioco e il rapporto genitori-figli “Il ruolo genitoriale nella trasmissione dell'importanza del gioco ai propri figli è fondamentale per favorire uno sviluppo sano e completo” commenta Ivano Zoppi, docente di laboratorio presso la facoltà di Scienze della Formazione Primaria all’Università Cattolica di Milano. “È proprio tramite il gioco che i genitori possono trasmettere valori cruciali come la cooperazione, la pazienza, e la risoluzione dei conflitti, creando legami affettivi più forti e facilitando la comunicazione e la comprensione reciproca. Il gioco diventa quindi un veicolo per insegnare le abilità sociali, la condivisione e l'apprezzamento delle diversità.”

I giochi che svolgono un ruolo da collante Il Natale è dunque una cornice perfetta per riscoprire quei giochi che hanno segnato l'infanzia di molte generazioni, e che continueranno a segnare quelle future. Ma quali sono i giochi che meglio di tutti svolgono questo ruolo di collante? Secondo il 51% degli intervistati, i giochi di carte sono quelli che più evocano i ricordi inerenti alle vacanze e ai momenti speciali in famiglia, ricordando le sfide appassionate e le risate condivise, mentre il 33% li associa ai giochi da tavolo, simboli di strategia, unione e sano spirito competitivo. I giochi di società sono anche i regali preferiti per le nuove generazioni: se dovessero scegliere un gioco della loro infanzia da donare ai propri figli, il 54% degli intervistati opterebbe per essi, mentre il 23% si orienterebbe verso un gioco di ruolo o di immaginazione, sottolineando l'importanza della creatività e dell'immaginario nell'educazione ludica dei bambini e dimostrando come i giochi di una volta continuino a essere veicoli di valori, apprendimento e connessione.