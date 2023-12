"Rizz" è la parola dell'anno secondo il vocabolario di Oxford

La definizione significa stile, fascino, attrattiva o capacità di attrarre un partner. Il termine, indicativo di 'fascino, carisma', e usato molto dalla Generazione Z, gira soprattutto sui social. Puoò anche essere utilizzato come verbo - "to rizz up" - e in tal caso è da intendere come attrarre, sedurre o semplicemente chiacchierare con una persona per suscitare in lei un certo interesse.

Siete bravi o brave a chiacchierare o a flirtare con potenziali partner? Se è così, potreste già avere il "rizz", anche se non lo sapevate. È infatti "rizz", traducibile come l'abilità di attirare o sedurre una persona su cui vogliamo fare colpo, la parola della lingua inglese dell'anno 2023 secondo i lessicografi dell'Oxford University Press, la seconda casa editrice accademica più antica del mondo e l'editore dell'Oxford English Dictionary.

Il boom con l'intervista di Tom Holland

La parola ha raggiunto il suo picco di popolarità lo scorso giugno, quando è stata utilizzata dall'attore Tom Holland in un'intervista in cui gli veniva chiesto quale fosse il suo "rizz". "Rizz è stato scelto dagli esperti linguistici della Oxford University Press come un interessante esempio di come la lingua puo' essere formata, plasmata e condivisa all'interno della comunità, prima di essere diffusa più ampiamente", ha spiegato l'editore.

La scelta del pubblico sui social media

Protagonisti dell'evoluzione del linguaggio quotidiano sono da un lato i social media e la cultura del web, dall'altro le giovani generazioni che usano e veicolano quei nuovi termini. Parole, modi di dire che, evidenzia la stessa fonte autorevole, prendono piede molto rapidamente proprio per la loro velocità di diffusione in rete e che di fatto riescono a superare tendenze linguistiche precedenti. La scelta della parola dell'anno da parte della Oxford University Press è il risultato di una votazione da parte del pubblico sui social media.

Gli altri termini in lizza

Nel 2023 sono stati proposti diversi termini dagli esperti linguisti, tra i quali appunto le persone hanno dovuto esprimere la propria preferenza: oltre a rizz, c'era anche beige flag, swiftie, de-influencer, prompt, heat dome, situationship e parasocial. Alla fine l'espressione scelta dovrebbe riflettere al meglio il trend linguistico degli ultimi 12 mesi e avere un certo potenziale culturale in quanto rappresenta un'istantanea della storia oltre ad avere un significato più duraturo. Emblematico di questo andamento è stato il termine Vax, scelto come parola dell'anno 2021, in relazione alla vaccinazione contro il Covid-19. Nei giorni scorsi, anche il prestigioso dizionario americano Merrim-Webster ha nominato "rizz" come una delle parole più importanti del 2023, anche se il primo posto è andato a "autentico".