A Roma l'apertura della grande mostra su Tolkien

Si tratta della prima grande retrospettiva mai realizzata in Italia sull'autore della saga. Va in scena, nel cinquantennale della sua morte, alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, dal 16 novembre all'11 febbraio 2024

Tutto il mondo di Tolkien in mostra. Manoscritti autografi, immagini rare, opere d'arte ispirate alle sue visioni letterarie, copie dei libri e delle varie edizioni della sua opera, vinili delle colonne sonore dei film o di musiche ispirate al Signore degli anelli. E poi abiti di scena, e un corridoio che ospita le testimonianze delle celebrità che hanno amato l'autore: da Barack Obama a Papa Francesco, da Paul McCartney a Ringo Star o Stephen King. Si tratta della prima grande retrospettiva mai realizzata in Italia su John Ronald Reuel Tolkien. E va in scena a Roma, nel cinquantennale della sua morte, alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, dal 16 novembre all'11 febbraio 2024: è la prima sede di una esposizione che sarà itinerante e che verrà allestita come seconda tappa a Napoli. E che è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione dell'Università di Oxford.