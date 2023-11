Lucca Comics & Games 2023, rassegna al via: già 300 mila biglietti

La nuova edizione della più importante manifestazione di cultura pop in Europa si è aperta alla presenza del ministro degli Esteri Antonio Tajani e sulla scia delle polemiche per il patrocinio dell'Ambasciata di Israele. Oltre a Zerocalcare e Fumettibrutti, non ci saranno i fratelli israeliani Asaf e Tomer Hanuka, che hanno disegnato il manifesto della rassegna