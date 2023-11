Post, notifiche (e libri): come è cambiato il nostro modo di leggere

Che cosa accade a chi legge su uno schermo? E come cambia la lettura se leggiamo sulla carta di un libro, sullo schermo di uno smartphone, o ascoltiamo un podcast o un audiolibro? È anche attorno a queste domande che ruota la nuova puntata di "Incipit", la rubrica di Sky TG24 . L'ospite è il presidente della Fondazione Bellonci, Giovanni Solimine, che a questi temi ha da poco dedicato un libro, “Cervelli anfibi, orecchie e digitale”, pubblicato per i tipi dell'editore Aras (pp. 132, 14 euro).

Il seguito degli ebook

"Ogni volta che un nuovo mezzo espressivo si è affacciato nella vita dell’umanità, la prima sensazione che si è avvertita è che il nuovo fosse destinato a spazzare via tutto quello che c’era prima", osserva Solimine, prima di aggiungere come in passato si sia così “pensato che la fotografia potesse distruggere il disegno e la pittura, che il cinema potesse fare lo stesso col teatro, che la radio e la televisione dovessero soppiantare i giornali”. Poi però, passata l’euforia destinata a polarizzare l’attenzione, abbiamo visto invece che i diversi mezzi imparano a convivere.

"Si dice che il libro sia un'invenzione perfetta, un oggetto cioè che - per come è organizzato fisicamente e per il tipo di esperienza che propone - non abbia trovato fino ad ora niente capace di sostituirlo", ricorda Solimine in questa intervista. E spiega anche così il seguito limitato degli ebook: "Avrebbero dovuto sostituire i libri di carta, ma ciò non è accaduto perché oggi utilizzano solo in parte quello che le tecnologie consentirebbero di fare. Sono, in sostanza, un’imitazione dei libri di carta".