Modella bianca vince Miss Zimbabwe. La protesta: “Non ci rappresenta"

In un Paese in cui la quota della popolazione non nera è pari al 2%, una modella bianca ha vinto la fascia di più bella dello Zimbabwe. Brooke Bruk-Jackson rappresenterà il suo Paese alla prossima edizione (la numero 72) di Miss Universo, il prossimo 18 novembre a El Salvador. La ragazza, 21 anni, si è classificata prima davanti a Amanda Mpofu e Nokutenda Marumbwa, entrambe di colore. Una vittoria che ha dato vita a un acceso dibattito, soprattutto sui social media. Indignazione e un malcelato razzismo hanno invaso la bacheca Instagram della neo eletta reginetta di bellezza, costretta a disattivare i commenti. “Il colore della pelle non dovrebbe definire una persona” ha scritto la giovane ricevendo come risposta: “I miei antenati si rivoltano nelle tombe”.