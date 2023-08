Giornata delle montagne russe, la classifica delle più alte d'Europa

Al primo posto Red Force, attrazione del parco a tema Ferrari Land situato in Spagna, vicino a Barcellona. Inaugurato nel 2017, con i suoi 112 metri è il terzo ottovolante più alto al mondo

Oggi, 16 agosto, è la Giornata mondiale delle montagne russe, un'attrazione popolare già nell'Ottocento. La giornata scelta cade nella data in cui è stato brevettato il primo ottovolante di cui si abbia notizia, negli Stati Uniti. Inventata negli anni Ottanta, questa giornata è un invito al divertimento adrenalinico: vediamo allora quali sono le montagne russe più alte in Europa.

La classifica europea

Al primo posto Red Force, attrazione del parco a tema Ferrari Land situato in Spagna, vicino a Barcellona. Inaugurato nel 2017, con i suoi 112 metri è il terzo roller coaster più alto al mondo in acciaio tutt'ora in attività.

Al secondo posto della classifica europea Hyperion, che raggiunge i 77 metri ed è parte del parco divertimenti polacco Energylandia situato a Zator, nella regione Małopolskie. Nello stesso parco si trova anche Zadra, che con i suoi 62,8 metri è al sesto posto della classifica.

Al terzo posto un altro progetto spagnolo: con 76 metri di altezza, è Shambhala del

PortAventura Park situato a Tarragona, Catalonia. Al quarto posto due montagne russe di parti divertimento tedeschi: Silver Star e Schwur des Kärnan situate rispettivamente nell'Europa Park (Rust, Baden-Württemberg) e nell'Hansa-Park (Sierksdorf, Schleswig-Holstein). Entrambe raggiungono i 73 metri d'altezza.

Al quinto posto un'attrazione inaugurata nel 1994: Big One, parte del Blackpool Pleasure Beach situato nel Lancashire, Regno Unito. E' alta 64,9 metri.

Mirabilandia è l'unico parco italiano a comparire nella classifica, al nono posto: iSpeed raggiunge i 55 metri di altezza.