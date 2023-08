Cinema, a Conversano torna il festival di animazione Imaginaria

A Conversano (Bari), torna il festival Imaginaria, rassegna internazionale dedicata al Cinema d'Animazione d'Autore e giunta alla sua 21esima edizione. In programma laboratori, 116 film in concorso, attività per famiglie, una retrospettiva sul cinema polacco, incontri con gli autori, proiezioni di lungometraggi, oltre alla presenza del Premio Oscar Michael Dudok de Wit che ritirerà durante il festival il Premio alla Carriera di Imaginaria 2023.

La rassegna

La rassegna, fondata e promossa dall’Associazione Atalante Ets, si tiene dal 21 al 26 agosto nel Complesso monumentale di San Benedetto. In programma anche laboratori per bambini di fumetto, poesia e illustrazione (realizzati in collaborazione con la Libreria Skribi, la Libreria Bloombook, e Ciurma - Libreria per bambini e ragazzi di Taranto), incontri con gli autori e una mostra collettiva di illustratori realizzata in collaborazione con la Galleria torinese Caracol.

La rassegna è realizzata nell’ambito dell’Apulia Cinefestival Network 2023 con il sostegno di Regione Puglia e Apulia Film Commission, del MiC Direzione Generale Cinema e del Comune di Conversano.

Le opere in concorso

Oltre 116 le opere in concorso, provenienti da ben 35 paesi. A decretare i vincitori sarà una giuria composta da registi, curatori, imprenditori del settore, direttori artistici ed esperti come Georges Sifianos, Matilda Tavelli, Pascal Vimenet, Andrijana Ruzic, Marino Neri, Vincenzo Beschi e Alessandro Baronciani, insieme a 20 bambine e bambini under 12 chiamati a votare in veste di giurati d’eccezione per la Children’s Film Competition.

I lungometraggi

Ospite d’eccezione della 21esima edizione della rassegna il regista Michael Dudok de Wit, che riceverà il Premio alla Carriera Imaginaria 2023. Per l’occasione sarà presentata al pubblico di Conversano la sua intera filmografia, incluso il cortometraggio Father and Daughter che gli è valso, nel 2000, il Premio Oscar come Miglior Cortometraggio d’Animazione. Tra i lungometraggi in programma - oltre al suo La Tartaruga Rossa, coprodotto da Studio Ghibli e vincitore del Premio Speciale della Giuria a Cannes 2016 - anche Metamorphosis di Michele Fasano, My love affair with marriage di Signe Baumane (vincitore della menzione della giuria ad Annecy), e Unicorn Wars di Alberto Vázquez, autore pubblicato in tutto il mondo, con le sue opere ha vinto quattro volte i Goya Awards (due volte miglior film d’animazione e due volte miglior cortometraggio d’animazione) e oltre 100 premi in eventi internazionali. L’ingresso alle proiezioni per bambini è gratuito, mentre l’accesso a mostre, letture animate e incontri con gli autori è libero per adulti e bambini e non necessita di prenotazione.