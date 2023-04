Oroscopo del giorno, le previsioni del 21 aprile segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 21 aprile.

Venere è eccellente oggi nella gestione familiare e domestica. Marte è però negativo in amore se nati dal 5 al 12 aprile, quindi moderate gli atteggiamenti impulsivi nella coppia. Saturno vi accompagnerà lavorativamente parlando se nati nella prima decade.

Vitalità e altruismo rinforzati oggi. Mercurio e Urano vi donano una fase affettiva di alto livello. I nati a maggio potrebbero fare spese pazze oggi, perciò contegno!

Mercurio vi dà una giornata particolarmente fortunata. Anche Venere e Luna sono benefiche in amore, specie se nati nella terza decade. Saturno vi farà particolarmente avveduti nelle spese oggi.

Alcune seccature domestiche vi faranno innervosire non poco perché Giove è negativo se nati dal 14 al 18 luglio. Forma fisica buona, mentre in amore Nettuno vi favorisce se nati nella terza decade. I nati nella prima decade cercheranno di sviluppare progetti ambiziosi a lavoro.

Venere vi dà una giornata particolarmente soddisfacente, piena di luce e carisma. Plutone e Urano sono però un po’ contrari in amore per i nati di prima e seconda decade. Razionalità e fortuna vi aiuteranno oggi in un investimento.

Marte vi consiglia di fare un po’ di sport, così come Urano. In amore Venere, Saturno e Nettuno sono tutti ostili e potrebbero causare alcuni piccoli problemi nella relazione. Mercurio vi rende oculati nelle spese.

Calore umano messo in risalto da Plutone, in amore invece Venere vi offrirà finalmente qualche prospettiva di stabilità se nati dal 30 settembre al 4 ottobre. Fate attenzione alle spese oggi perché Giove è sfavorevole ai nati della terza decade.

Marte vi porta intuizione e fame di emozioni oggi se nati dal 3 al 12 novembre. Nettuno favorisce i nati nella terza decade in amore, mentre quelli novembrini non dovranno farsi trascinare in spese incaute.

Giornata particolarmente frizzante e dinamica quella di oggi se fate parte della seconda decade. Sole e Urano vi chiedono infatti di provare attività sportive spericolate! Al tempo stesso Nettuno è molto profondo in amore, mentre Giove è benefico nelle spese se nati dal 15 al 20 dicembre.

Luna è in posizione ottimale per voi oggi, così come anche Mercurio che porta una decisa sintonia sentimentale se nati nella terza decade. Sempre Luna vi invia però sollecitazioni contrarie su alcune spese, se nati ancora nella terza decade.

Plutone vi favorisce se nati dal 21 al 25 gennaio e anche Saturno vi rende attivissima e con una forma psicofisica abbastanza buona. Occhio però ai mali di stagione per i nati a febbraio, poiché Luna, Mercurio, Sole e Urano sono ostili. Momento sì per i single nati dal 15 al 18 febbraio grazie a Venere, mentre Giove vi farà valutare bene alcuni affari potenziali.

Luna, Mercurio, Urano e Sole vi portano ottimo umore e armonia. Marte e Giove vi favoriscono in amore se nati nella terza decade, mentre Urano vi chiede di non esagerare nello shopping se nati nella seconda decade.