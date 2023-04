Oroscopo del giorno, le previsioni del 18 aprile segno per segno

Plutone e Sole vi danno grande creatività in questa giornata. Si alza anche il livello di calore umano in amore, mentre in ufficio dovreste essere prudenti se nati dall’1 al 10 aprile a causa di Marte dissonante.

Marte e Urano sono in angolo benefico oggi. In amore manifesterete costanza, fedeltà e disposizione d’animo ottima grazie a Urano. A lavoro andate avanti per la vostra strada al di là di cosa pensino gli altri.

Venere, Plutone, Marte vi favoriscono qualora siate nati nella seconda decade. La sintonia in amore oggi sarà massima con il partner, così come con i colleghi a lavoro.

Giornata vivace con Giove e Sole negativi ma Marte, Venere, Mercurio, Urano e Nettuno tutti positivi. Saturno, Urano e Nettuno vi faranno fare incontri di carattere speciale a livello sentimentale. A lavoro invece sarete stimolati se nati a giugno.

Venere vi sorride oggi e anche Sole e Mercurio rafforzano la vostra tempra. In amore le coppie di lungo corso sfuggiranno alla noia e alla ripetitività, mentre i nati dal 10 al 18 agosto vivranno un momento di efficienza lavorativa.

Mercurio e Urano vi sono alleati oggi, così come Venere che però in amore può un po’ far incaponire la vostra dolce metà su alcuni punti. Siete perfetti in tutto oggi in ufficio.

Venere vi allieta la giornata con grandi sorprese e uno stato fisico di benessere. Sempre Venere vi concede grande relax e condivisione d’intenti con la persona amata. I nati dal 15 al 18 ottobre avranno Sole un po’ imbronciato a lavoro.

Nettuno vi favorisce se nati nella terza decade e vi dota anche di una notevole sicurezza in campo amoroso. Saturno vi regala inoltre un eloquio raffinato a riguardo. A lavoro mostrerete autonomia e grandi risultati.

Venere vi dà una grande mano oggi così come anche Plutone vi sostiene in amore se nati dal 24 al 27 novembre. Nettuno è un po’ dissonante a lavoro quindi non fatevi prendere dalla tensione.

Mercurio e Saturno ma anche Venere sono dalla vostra parte oggi. Plutone vi porterà un mix di eros e tenerezza se nati dal 21 al 25 dicembre. Sempre Plutone favorirà i lavoratori nati nella terza decade.

Venere vi dona un equilibrio nelle scelte e fluidità nei rapporti sociali. Mercurio è molto in tensione a livello di seduzione, mentre Giove e Sole – se nati da 9 al 16 febbraio – vi favoriranno nell’attività professionale.

Molti aspetti positivi oggi a cui fa da contrasto Venere negativa, che porta qualche risentimento per la forma fisica. Nettuno favorisce il vostro sex appeal se nati dal 13 al 19 marzo, mentre i nati dal 2 3 al 12 marzo avranno una grande alleanza di intenti per i compiti di lavoro.