Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 13 aprile

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 13 aprile.

Siete spinti dalla vostra solita espansività se nati in prima e seconda decade grazie a Venere, Sole e Saturno. In amore avvicinate la vostra persona con delicatezza e seduzione, mentre a lavoro vi lanciate in ambizioni di alto livello grazie a Saturno.

Nettuno rafforza la vostra sensibilità e l’empatia se nati a maggio. Se siete in coppia Giove e Venere si mostreranno provvidenziali per animare la vostra giornata. Giove in particolare, insieme a Nettuno, vi apre molte strade lavorative se nati dal 13 al 16 maggio.

Plutone vi favorisce oggi anche se in famiglia dovrete impegnarvi per risolvere un problema di carattere pratico. Non siate troppo distratti e prestate ascolto alla vostra metà oggi. Saturno e Nettuno sono lavorativamente favorevoli ai nati nella terza decade.

Venere vi rende dolce l’atmosfera in questa giornata, specie se nati dal 9 al 15 luglio. I nati dal 9 al 14 dello stesso mese avranno anche un Nettuno molto dolce in amore Se lavorate con altri collaboratori, Venere vi darà la chance di farlo in maniera serena e fluida.

Alcune negatività non guastano un quadro sostanzialmente positivo, con Sole che vi favorisce se nati tra il 7 e il 13 agosto. Plutone è un po’ ostile in amore se nati dal 24 al 26 luglio, quindi non chiedete troppo al vostro partner. Giove e Sole vi aiutano a lavoro.

Urano è molto congeniale per voi oggi, con Mercurio che peraltro vi dona una bella compagnia amorosa oggi se nati dal 4 al 12 settembre. Marte e Mercurio vi aiuteranno a lavoro se nati dal 14 al 19 settembre.

Giornata tranquilla e gratificata anche da soddisfazioni di non poco conto. Momento di ripresa anche a livello sentimentale, mentre lavorativamente parlando Sole è un po’ dissonante per i nati dal 14 al 20 ottobre.

Giornata sì e no per voi con Plutone contrastante se nati a ottobre. Giove, Marte, Nettuno e Saturno sono però in ottimo aspetto, in particolare Marte e Nettuno vi favoriscono nella relazione di coppia. Niente paura se gli impegni in ufficio aumenteranno: saprete gestirli.

Saturno e Venere continuano a mettervi i bastoni fra le ruote oggi. Giove, Sole e Luna però vi sostengono in amore, così come Plutone e Sole fanno a lavoro.

Sole vi favorisce se nati nella terza decade. Condividerete interessi e passioni con la vostra dolce metà, mostrando simile visione delle cose. I nati dal 26 al 31 dicembre mostreranno un grande acume a lavoro.

Giove garantisce un ottimo benessere in questa giornata. Giove, Venere, Luna, Plutone e Sole sono tutti in splendida forma amorose, specie se siete single o nati nella terza decade. I nati dal 10 al 14 febbraio avranno in Nettuno un punto fermo lavorativo.

Mercurio rende alcuni affetti particolarmente centrali per voi, mentre Nettuno vi favorisce in amore se siete nati nella terza decade. I nati dal 9 al 14 marzo, inoltre, sperimenteranno molta della loro capacità diplomatica in ufficio.