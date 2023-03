Festa del papà, 10 libri per bambini da 3 a 10 anni

Festa del papà, quale migliore occasione per trascorrere un momento unico con i vostri bambini se non leggendo un libro. Avventuroso, divertente, ironico, eccovi 10 proposte per trascorrere una Festa del Papà unica. Buona lettura! ascolta articolo Condividi

Libri per bambini di 3 anni Mio papà dipinge parole Sandra Siemens Caissa Editore Il lavoro di mio padre è il più bello del mondo. Mio papà dipinge parole. È un tlacuilo. Mi insegna quello che sa, così quando sarò grande anche io sarò un tlacuilo.

Ti voglio bene, papà. Il mondo di Peter Coniglio di Beatrix Potter Mondadori, 2023 Il libro perfetto per dire al papà... Ti voglio bene!

Libri per bambini di 4 anni Taxi pazzi. 28 incredibili viaggio per tornare da te di Sasa Stanisic Terre di Mezzo, 2022 C'è un papà che viaggia molto, e che spesso prende il taxi. E ogni volta che ci sale, accadono cose straordinarie! Un tassista lo porta nel Medioevo a sconfiggere un re crudele. Un altro è un topo, il taxi è di formaggio, e decolla verso la luna.

Ancora, papà! di Mariapaola Pesce Terre di Mezzo, 2020 Ancora cinque minuti nel lettone. Ancora una vacanza al mare. Ancora un trasloco. Ancora un abbraccio. Ancora una risata. Ancora un ricordo. Un papà e la sua bimba: un legame pieno di tenerezza e fiducia, che dura tutta la vita.

Libri per bambini di 5 anni Papà montagna di Sara Donati Terre di Mezzo, 2022 La piccola Agata non ha nessuna voglia di partire per il campeggio. Le piacerebbe rimanere in città. A differenza degli altri bambini, lei non sa montare una tenda, accendere il fuoco o stare in equilibrio sulle rocce del torrente. Ma proprio nel momento in cui si sente più triste e scoraggiata, farà un sorprendente incontro che cambierà ogni cosa.

Libri per bambini di 6 anni Quando i capelli di papà andarono in vacanza di Jörg Mühle Terre di Mezzo, 2023 “Fermi! Tornatequi!” Ma i capelli di papà sono ormai lontani. Stanchi di pettine e spazzola, vogliono andarsene un po’ in giro, fare nuove esperienze, vedere il mondo. Armato di colla e retino, papà li insegue al ristorante, allo zoo, ai grandi magazzini. I capelli però riescono sempre a sfuggirgli. E un giorno iniziano addirittura a mandargli selfie e spassose cartoline...

Papà Famondo di Bruno Tognolini Carthusia, 2015 Una tenera storia che racconta come diventare papà sia davvero un'avventura speciale. Un libro da leggere e sfogliare, per scoprire la magia di un'illustrazione che sembra non finire mai.

Il meraviglioso mondo dei papà. La mia vita da stay-at-home dad di Diego Di Franco Giunti Editore, 2023 Un eroe dotato di superpoteri? La conseguenza di una serie di eventi casuali? Oppure, che lo vogliamo credere o no, questa è una delle possibili vite che un uomo può serenamente scegliere? Diego ci porta sulle montagne russe di una quotidianità che presenta sempre nuove sfide, perché le difficoltà non vengono mai meno e il tempo non basta per fare tutto. Ma il mondo dei papà è anche meraviglioso ed è così quando i problemi si affrontano insieme, si condividono nuove avventure e ognuno può esprimere la propria voce, per migliorarsi (gli adulti) o per crescere (i più piccini).

Libri per bambini di 8 anni Il mestiere più bello del mondo di Fulvia Degl'Innocenti La Margherita, 2021 Ugo ha le idee ben chiare sui regali da chiedere per il suo compleanno. Sono tutti giochi che gli serviranno per allenarsi al mestiere che vuole fare da grande. Il lavoro più bello e importante di tutti. Un lavoro per cui ci vogliono braccia forti, tanta pazienza, un po' di fantasia, resistenza ai cattivi odori... Vieni a scoprire di che lavoro si tratta! Una storia sugli stereotipi di genere.