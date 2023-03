Parte da New York la prima campagna mondiale firmata Cluedo

Lifestyle

Pokémon Day, la classifica delle carte più rare e costose al 2023

Può una carta da gioco valere centinaia di migliaia di dollari? Sì, se si tratta di uno dei pezzi più rari del popolare gioco di carte Pokémon. Alcune di queste carte, cimeli degli anni 90 in ottime condizioni, sono state battute all'asta a prezzi esorbitanti, anche con cifre a sei zeri. In occasione del Pokemon Day, che si celebra il 27 febbraio 2023, vi proponiamo un elenco delle carte più rare e costose vendute fino a oggi. Se avete qualche carta Pokémon nascosta in uno scatolone in soffitta, controllate subito!

Il collezionismo, direbbero alcuni, è passione e follia insieme. Quando a essere battuti all'asta per centinaia di migliaia di dollari non sono quadri o cimeli particolari, ma delle "semplici" carte da gioco, la curiosità cresce. Ancora di più se si tratta di un gioco molto popolare fin dagli anni '90 come le carte dei Pokémon. Il 27 febbraio 2023 si celebra il Pokémon Day. Se nascosta in soffitta avete una delle carte presenti in questo elenco, siete molto fortunati: avete un inaspettato patrimonio da poter battere all'asta!

Pokemon EX Deoxys Gold Star Holo Rayquaza 2005, valore: $35.400 - La carta che rappresenta il leggendario Rayquaza è una Gold Star, ovvero rara anche nel momento dell'uscita di quel pacchetto. Trovarne una ora in buone condizioni è un evento altrettanto raro