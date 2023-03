Turismo, l’intelligenza artificiale dice: “Andate in Danimarca”

La nuova campagna di VisitDenmark propone "The Land of Everyday Wonder" come meta alternativa al turismo più scontato. La Gioconda, la Statua della Libertà e altre celebri attrazioni turistiche prendono vita e si fanno portavoce di un messaggio molto semplice: “Non fate la fila per vedere me, visitate la Danimarca piuttosto”

Il video ironico

Un video ironico dall’approccio provocatorio per proporre la terra dello stile hygge come meta alternativa al turismo più scontato. Una risposta alla tendenza, sempre più diffusa tra i viaggiatori contemporanei, di cercare esperienze autentiche invece di limitarsi a un turismo a tappe obbligate. “Dal punto di vista del marketing le nuove tendenze del turismo non possono che rendere la Danimarca una meta ancora più interessante - ha commentato Ghita Scharling Sørensen, direttore marketing della Danimarca in Italia e in Francia - noi continuiamo a valorizzarci mettendo però in luce il fatto che è sì un Paese senza un'attrazione principale, ma è ricco di esperienze uniche per gli amanti della natura e della cultura”.