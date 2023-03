Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 2 marzo

Venere gratifica la vostra vita sociale così come fa anche Giove per i nati nella seconda decade. Sempre questi due pianeti, in collaborazione con Mercurio e Saturno, faranno fiorire nuovi amori per i nati dal 9 al 14 aprile. Sarete un po’ affaticati a lavoro oggi per via di Luna negativa.

Luna e Sole sono vostri fedeli alleati oggi. Ai due si unisce Nettuno che garantirà una capacità notevole di comunicazione con il partner ai nati dal 2 al 13 maggio. Sempre ai nati nella stessa tempistica arriveranno i frutti delle produzioni lavorative.

Nubi primaverili per via di Sole negativo ma niente di grave. C’è da dire che Sole e Nettuno sono instabili anche in amore e a lavoro, quindi cercate di evitare situazioni di conflitto se nati dal 15 al 19 giugno.

Sole, Urano, Nettuno e Luna sono tutti favorevoli e contrastano la negatività di Plutone e Giove. Urano e Luna in particolare vi sostengono fortemente in amore se nati in prima e terza decade. Sole e Nettuno invece vi rendono organizzati in ufficio.

Mercurio vi guarda ancora un po’ imbronciato se nati dal 17 al 22 agosto. I nati nella seconda decade si stanno lanciando in un’audace avventura romantica ma riceveranno il contrasto di Mercurio, Saturno e Urano. Guardate avanti con tranquillità in ambito professionale.

Urano vi facilita la vita familiare e umorale se nati dal 9 al 13 settembre. Luna è dalla vostra parte in amore così come anche Plutone per quanto concerne l’eros. Efficienza perfetta oggi a lavoro.

Mercurio e Saturno vi daranno un’attitudine vincente oggi. Si risveglia anche un amore antico che sembrava sopito, mentre i nati nella seconda e nella terza decade avranno Venere un po’ contraria a lavoro.

Sole vi infonde slancio e ottimismo e, insieme a Luna e Nettuno, vi promette freschezza e simpatia in campo amoroso, con Plutone che vi dona anche grinta e sicurezza se nati dal 19 al 22 novembre. Luna vi porta a valutare allettanti proposte professionali.

Alti e bassi oggi con Nettuno che porta garbo e disinvoltura ai nati di prima e seconda decade. Venere vi rende un po’ irrequieti e frenetici in amore, mentre a lavoro vi toglierete oggi delle grosse soddisfazioni.

Sole e Nettuno vi portano una bella forma psicofisica, mentre Urano, Plutone e Nettuno vi sorridono nel rapporto di coppia se siete nati dal 9 al 18 gennaio. Saturno vi dona molta razionalità a lavoro se nati dal 17 al 20 gennaio.

Mercurio, Giove e Venere portano ventate di ottimismo e calore umano. Saturno vi assiste in una decisione amorosa potenzialmente importante qualora siate nati dal 16 al 19 febbraio. I nati dal 2 al 12 febbraio avranno un Giove favorevole in ufficio.

Urano vi stimola ad agire per affermarvi nel sociale se nati dal 4 al 7 marzo. Una nuova fiamma si sta impossessando del vostro cuore se nati nella seconda decade, mentre Luna vi gratifica in campo professionale.