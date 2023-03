"Fellini, Visconti e la bella confusione nell’Italia di 60 anni fa"

Il libro di questa settimana inizia in una domenica di metà luglio del 1962 su una barca che sta lentamente affondando. Siamo al largo di Palermo e su quella barca c’è anche Claudia Cardinale, la protagonista del "Gattopardo" di Luchino Visconti, che si sta girando proprio in quei giorni. Claudia Cardinale, in quelle stesse settimane, è però anche sul set di un altro film memorabile, "Otto e mezzo" di Federico Fellini. Di quei mesi e di quella singolare coincidenza racconta "La bella confusione”, il nuovo libro di Francesco Piccolo, pubblicato da Einaudi (pp. 282, euro 20).

Visconti, Fellini e il legame tra vita e letteratura

approfondimento

Le parole della scrittura: il podcast con Parrella, Piccolo e Vitali

"Film come ‘Otto e mezzo’ e ‘Il Gattopardo’, essendo entrati nella storia del cinema, sono diventati una specie di blocco di marmo impenetrabile", scrive Piccolo che di mestiere - oltre allo scrittore - fa proprio lo sceneggiatore. Prima di aggiungere: "Non ci sono ricordi nuovi se non quelli raccontati anni fa, si torna sempre alle narrazioni leggendarie e per questo irremovibili". Ed è per ciò che - come spiega nella nuova puntata di 'Incipit' - "da un certo punto in poi mi sono convinto che, per rievocarli, più che agli incontri coi suoi protagonisti, forse bisognava ricorrere a testimonianze e documenti di quell'epoca e da lì riaccendere la memoria".

Nell'intervista, Piccolo parla della rivalità tra Visconti e Fellini, del legame tra vita e scrittura ("non si riescono a separare, l’autobiografia di questi due film lo racconta"), del rapporto tra regista e sceneggiatore e dell'importanza dell'irruzione della provincia in città: "Quasi tutta la storia letteraria e cinematografica dell’Italia del Novecento è stata fatta da provinciali arrivati a Roma, Milano e Torino, che grazie al loro sguardo hanno cambiato la storia artistica di questo Paese".