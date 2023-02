Eventi per bambini, 15 cose da fare a febbraio, dal carnevale a Fresu

Quindici idee per incuriosire, divertire, affascinare i bambini in questo periodo di carnevale. Vi proponiamo quindi le sfilate più famose, ma anche la musica di Paolo Fresu per i bambini, la festa dei gatti e tanto altro!. ascolta articolo Condividi

Feste e sfilate di Carnevale Carnevale a Venezia Un Carnevale tra i più famosi al mondo è il Carnevale di Venezia, che quest’anno va in scena dal 4 al 21 febbraio. Quest’anno l’edizione ha come titolo “Original Signs” e che è dedicata ai 4 elementi (acqua, aria, terra fuoco). Decine gli eventi in programma: da non perdere il Volo dell’Angelo, la Festa delle Marie, la pista di pattinaggio in Campo San Polo e quella a Marghera. Carnevale a Crema Il carnevale di Crema si aprirà con tre sfilate di carri allegorici. L’edizione 2023 del Gran Carnevale Cremasco, che si protrae dal 5 al 26 febbraio, è un’occasione di divertimento e di riscoperta di prodotti e piatti tipici. Ma è anche, e soprattutto, un momento per bambini e ragazzi che qui trovano laboratori dedicati e tanta, tanta allegria. Carnevale di Milano Il Carnevale Ambrosiano ha date e tradizioni diverse dal resto d'Italia. Rispetta il rito ambrosiano, quindi è il sabato successivo al martedì grasso. Quest'anno il carnevale ambrosiano sarà festeggiato quattro giorni dopo il martedì grasso, pertanto terminerà sabato 25 Febbraio 2023.

Carnevale a Viareggio Carnevale simbolo irriverente del nostro paese, torna più colorato che mai il Carnevale di Viareggio (Lucca), da sempre attento ai temi dell’attualità e della politica. Nel 2023, dal 4 al 25 febbraio, la cittadina toscana sarà infatti invasa di carri allegorici, maschere e migliaia di persone festanti. L’edizione 2023 è dedicata al tema del viaggio, del Grand Tour, con eventi collaterali che ricordano come fin dal Rinascimento l’Italia sia stata tappa obbligata nel percorso di formazione dei giovani aristocratici del Nord Europa. Queste le date dei corsi mascherati: 4, 12, 16, 19, 21 e febbraio. Carnevale a Foiano della Chiana E’ uno dei carnevali più antichi d’Italia. Il Carnevale di Foiano della Chiana (Arezzo) propone cinque appuntamenti (5, 12, 19, 26 febbraio, 5 marzo) durante le quali il Carnevale, giusto quest’anno alla 482° edizione, renderà omaggio al Re Giocondo, il patrono della manifestazione, e trasformerà le vie del paese in un vero e proprio teatro di festeggiamenti. Fin dalla prima domenica, infatti, le quattro fazioni (o cantieri) del paese (Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici) si sfideranno a colpi di coriandoli e cartapesta nella realizzazione dell’allegoria più suggestiva. E per i più piccoli l’appuntamento con Carnevalandia. Carnevale a Verrès (Ao) Da sabato 18 febbraio a venerdì 3 marzo a Verrès, in Valle d’Aosta, si festeggia il Carnevale Storico di Verrès, rievocazione di un fatto accaduto nel lontano 1449. Fatto che viene riproposto ai giorni d’oggi con costumi d’epoca, sfilate nel borgo storico e cene con serate danzanti all’interno dell’antico castello. Domenica 19 febbraio (dalle 15.30) anche animazione per i bambini al Castello e lunedì 20 febbraio (ore 15) ballo in maschera dei bambini.

Carnevale a Comacchio Carnevale sull’Acqua a Comacchio domenica 12 e 19 febbraio, con le barche che navigano sui canali e vengono trasformate in veri e propri battelli allegorici. C’è anche il Carnevale dei bambini con animazione, parco giochi, strutture gonfiabili, gadget, coriandoli e stelle filanti: in entrambe le date i bambini delle scuole e delle parrocchie sfilano lungo le vie del centro storico con originali costumi e piccole barche carnevalesche si lasciano ammirare lungo i canali. Carnevale a Sant’Eraclio (Pg) 61esima edizione per il Carnevale di Sant’Eraclio di Foligno, in provincia di Perugia: il 5, 12 e 19 febbraio il paese si trasforma nella “città del Carnevale” con una speciale Osteria aperta solo per il periodo dei festeggiamenti. I corsi mascherati saranno la domenica. Da non perdere, per i più piccoli, i laboratori dei Carri Allegorici e Academy Circus, il laboratorio di giocoleria sostenuto dal Carnevale dei Ragazzi per formare giovani artisti di strada. Carnevale di Putugnano E’ forse il carnevale più antico perché risale al 1394. Il Carnevale di Putignano (BA), in Puglia di certo quello che dura di più perchè inizia il 26 dicembre e finisce il martedì grasso. L’emblema della festa sono i carri allegorici ricchi di colore, movimento, creatività e cura dei dettagli. Per questa 629° edizione il Carnevale di Putignano si trasforma nel Villaggio delle Fiabe e tutti i carri che sfileranno racconteranno una fiaba. Le date dei corsi mascherati: 4, 12, 19 e 21 febbraio. Carnevale di Acireale Dal 4 al 21 febbraio si svolgerà il coloratissimo Carnevale di Acireale (CT). I carri sfileranno per le vie del centro storico. In programma anche tante altre iniziative come i concorsi dei bambini in maschera.

Il Jazz va a scuola con Paolo Fresu L’associazione Nazionale Il Jazz va a Scuola è composta da didatti, musicisti, pedagogisti, musicologi, artisti che attraverso la propria pluriennale esperienza professionale (supportata da formazione e aggiornamento permanente), ha avuto l’accreditamento Miur sul Piano delle Arti ed é presente all’interno del Forum Nazionale per l’Educazione Musicale. È sempre più evidente quanto sia necessario promuovere approcci innovativi nell'apprendimento, attraverso la cooperazione tra settore artistico ed educativo. Il progetto “Il Jazz Va a Scuola con Paolo Fresu e Gegè Telesforo. I musicisti incontrano le nuove generazioni” si rivolge a giovani studenti e studentesse ed è condotto da grandi artisti della musica jazz che, nella loro missione di essere artista, riconoscono la grande funzione educativa della musica. Paolo Fresu e Gegè Telesforo condivideranno la loro esperienza, donando a ragazze e ragazzi narrazioni autobiografiche, ricorderanno episodi significativi della loro vita, parleranno dello spettacolo che stanno portando in tournée e saranno disponibili a soddisfare le loro curiosità. Gli incontri avverranno, a seconda delle date, negli istituti scolastici associati IJVAS (accreditata MIUR-Piano delle Arti), negli auditorium, nei teatri e nei luoghi della musica. Per info https://www.iljazzvascuola.eu/

Pronti per il Ramos Day 2023? Dopo il successo delle edizioni passate, torna la festa diffusa più originale, divertente e amata da bambini e librai. Oltre cinquanta librerie partecipanti in tutta Italia, da Palermo a Milano, festeggiano un autore unico e geniale: Mario Ramos, in vent’anni di straordinaria carriera artistica, ha saputo inventare decine di storie intelligenti, spassose e anticonformiste, tutte pubblicate in Italia da Babalibri e omaggiate con riconoscimenti prestigiosi come il Premio Andersen, che solo l’anno scorso è toccato a Il mondo a testa in giù. Per il nono anno consecutivo abbiamo unito le forze per organizzare una giornata di laboratori, letture, mostre, attività per bambini e adulti, dedicate ai libri e agli eccentrici personaggi di questo autore, che il 18 febbraio vi regaleranno un Carnevale indimenticabile, più colorato che mai. I piccoli lettori, infatti, potranno vestire i panni di tre fra i personaggi più iconici e amati del mondo di Ramos: Nuno, il leoncino che sostituisce il papà per la prima volta e scopre il peso della corona; Taddeo, il ranocchio che, nel mezzo della notte, incontra il suo primo “mostro”, e Piccolo Lupo, che sogna di volare come le pecore in cielo. A ognuno di loro sono dedicate le maschere che grandi e piccini avranno in regalo nelle librerie aderenti, che trovate su babalibri.it e cleio.it.

Giornata Nazionale del Gatto 17 febbraio – 19 marzo 2023 Al via la sesta edizione del festival che celebra la Giornata Nazionale del Gatto con il Feliway Concerto in Miao, una mostra dedicata ai gatti negli anime giapponesi, incontri, visite guidate e altre sorprese miciesche! Teatro Il Cielo sotto Milano WOW Spazio Fumetto – Museo del Fumetto di Milano Mercatino di Piazza Diaz – Museo di Scienze Naturali Milano

IL MATRIMONIO SEGRETO, VERSIONE YOUNG A RegioYoung l’opera di Domenico Cimarosa va in scena in una versione dedicata al pubblico delle scuole e delle famiglie, con la regia di Roberto Catalano, e la direzione di Davide Levi/Pietro Mazzetti, sul podio dell’Orchestra Cupiditas. Al Teatro Regio di Parma sabato 11, ore 16.00, sabato 18 febbraio, ore 15.00 e 17.30, per le famiglie mercoledì 15 febbraio, ore 10.00, per le scuole.