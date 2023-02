Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 9 febbraio

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 9 febbraio.

Giornata molto incoraggiante grazie a Urano e Saturno ma anche a Sole, che peraltro insieme a Venere e Nettuno vi consente di prendere decisioni significative in campo affettivo. Se nati dal 10 al 13 aprile Sole vi favorirà in ufficio.

Oggi siete in armonia con il mondo grazie a Urano, Plutone e Nettuno se nati nella prima decade. Se nati ad aprile Venere vi chiederà di puntare tutto sui sentimenti, mentre Plutone spingerà verso strade interessanti i lavoratori della terza decade.

Saturno vi rende molto euforici e vi dà grande entusiasmo. Sole è in splendido angolo se nati dal 21 al 29 maggio in amore. Gestite con garbo una situazione lavorativa intricata.

Mercurio, Giove e Plutone vi favoriscono se nati nella seconda e nella terza decade. Timidezza e pacatezza in amore? Dovete lasciarle da parte per giocare le vostre partite. Apatia e noia oggi a lavoro.

Se nati dal 15 al 23 agosto i transiti stanno diventando positivi. Il vostro cuore vi chiede di essere ascoltato, quindi prendete un’iniziativa importante con una persona che vi piace. Marte vi stimola a non demordere a lavoro se nati in prima e seconda decade.

Mercurio, Urano e Plutone vi sostengono, così come fa Marte in amore per i nati nella seconda decade. Le vostre capacità di mediazione vi serviranno molto oggi sul posto di lavoro.

Sole e Marte ma pure Saturno vi sostengono. Momento di ottima fusione emotiva se siete parte della prima decade o nati dal 16 al 21 ottobre. Non esagerate in rigore con i vostri dipendenti oggi in ufficio.

Saturno, Urano e Sole vi guardano imbronciati se nati in prima e seconda decade. Venere vi aiuta a creare una magica atmosfera di coppia in amore, mentre a lavoro un treno molto generoso sta per passare: saliteci!

Sole vi promette un innalzarsi di entusiasmi se nati dal 30 novembre al 5 dicembre. Momento di intensità passionale con la vostra dolce metà, mentre i nati nella seconda decade potrebbero dover ignorare un po’ di gossip in ambito lavorativo.

I nati di prima e seconda decade vivranno una fase di maggiore capacità di persuasione. Plutone vi favorisce in amore se nati dal 16 al 20 gennaio e dal 24 dicembre al 4 gennaio. Se dovete gestire altre persone a lavoro cercate di non essere troppo autoritari.

Mercurio, Venere, Plutone, Giove e Marte vi favoriscono totalmente, anche se Urano vi contrasta un po’. Marte in particolare vi fa raccogliere importanti successi amorosi se nati dal 16 al 19 febbraio. La vostra diplomazia è l’arma migliore da sfoggiare in ufficio.

Cielo sereno-variabile oggi, specie se nati dl 3 al 10 marzo. Aria un po’ apatica nel rapporto di coppia, mentre a lavoro non lasciatevi frastornare dall’emotività.