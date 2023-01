La regina dell'ordine Marie Kondo dopo 3° figlio: "Casa mia è un caos"

La dichiarazione choc ha colpito duramente i suoi fan più accaniti durante la presentazione dell'ultimo libro, "Marie Kondo's Kurashi at Home: How to Organize Your Space and Achieve Your Ideal Life" (come organizzare il tuo spazio e raggiungere i tuoi ideali di vita). Addio dunque a magliette e calzini metodicamente arrotolati nei cassetti, anche la casa della "dea dell'ordine" somiglia a quella dei comuni mortali

Choc per i fan dell'ordine

approfondimento

La dichiarazione choc ha colpito duramente i suoi fan più accaniti durante la presentazione dell'ultimo libro, "Marie Kondo's Kurashi at Home: How to Organize Your Space and Achieve Your Ideal Life" (come organizzare il tuo spazio e raggiungere i tuoi ideali di vita). Addio dunque a magliette e calzini metodicamente arrotolati nei cassetti. Parlando con il 'Washington Post', la regina del decluttering ha indicato un'alternativa per raggiungere l'equilibrio interiore: al di là dell'ordine esterno degli spazi fisici, altrettanto importante è la "pulizia" degli spazi mentali e emotivi. Un esempio? Ascoltare musica classica la mattina o creare spazi di gioco con i propri figli. "Ordinare significa fare i conti con tutto quel che è disordinato nella tua vita", scrive nel suo nuovo libro la giapponese che dal 2019 vive a Los Angeles. Kondo ha quindi ammesso che la sua casa non è più in ordine come prima, ma il modo con cui spende il suo tempo è quello giusto per lei in questo momento della vita: "Fino a oggi sono stata una organizzatrice per professione e ho dunque fatto il mio meglio per tenere in ordine la mia casa tutto il tempo. Ora ci ho rinunciato in un modo che è buono per me. Capisco ad esempio che è importante per me passare tempo con i miei figli in casa".