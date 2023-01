Oroscopo del 26 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 26 gennaio.

Sole, Venere e Saturno vi sostengono oggi. Momento sì per la vita sentimentale grazie a Giove e Sole. Urano vi rende abili nel bricolage, uno dei vostri hobby extra lavorativi. Quali sono gli altri? La pesca, la gastronomia e le degustazioni.

Mercurio dipinge una giornata gioiosa e fortunata con Plutone, Nettuno e Luna che vi sostengono, mentre Urano è il vostro paladino in amor se nati dal 14 al 20 maggio. Quali sono gli hobby del vostro segno? Sicuramente la buona cucina.

Sole è in rapporto benefico con il vostro segno oggi e vi darà anche complicità di mente ed eros se nati dal 28 maggio al 5 giugno in amore. I vostri interessi? Il giardinaggio o il bricolage.

Marte, Urano e Nettuno spianano i vostri passi oggi. Nettuno e Urano inoltre vi favoriscono in amore se nati dal 6 al 15 luglio. I vostri hobby sono prevalentemente intellettuali, riguardano quindi lettura e scrittura.

Venere, Saturno, Sole sono negativi ma Giove, Marte e Luna sono dalla vostra parte, con Marte che vi rende particolarmente ribelli di fronte alle imposizioni amorose se nati dal 17 al 23 agosto. Dedicatevi oggi ai vostri animali domestici, se ne avete.

Urano, Plutone e Mercurio vi sostengono anche se Nettuno e Marte vi contrastano un po’. Plutone vi fa compiere un viaggio di piacere e sentimento con la vostra dolce metà. A livello di hobby, il bricolage e il giardinaggio fanno al caso vostro.

Venere, Saturno, Marte e Sole sono tutti positivi per voi. Siete alla ricerca dell’anima gemella? Venere è al vostro fianco se nati nella terza decade. I vostri interessi riguardano l’arte, quindi la pittura o le installazioni.

Giornata soddisfacente per i nati nella seconda decade grazie a Mercurio. I single vincano la timidezza e utilizzino la positività di Nettuno per stupire. I vostri hobby riguardano il cinema, il teatro e i concerti.

Sole, Venere e Giove rallegrano la giornata dei nati nella prima decade. In amore mostrate una solare esuberanza grazie a Mercurio se nati dal 9 al 12 dicembre, mentre i vostri hobby si sposano bene con cinema e musica.

Saturno e Urano ma anche Nettuno e Plutone vi danno forza necessaria per affrontare la giornata. Creatività e un tocco di genio saranno i vostri alleati in amore. I vostri passatempi riguardano la lettura di un libro o la visione di un film.

Un po’ di fatica oggi per dei problemini pratici ma niente di non risolvibile. Mercurio e Nettuno sono benefici in amore, mentre il giornalismo e il cinema sono i vostri hobby.

Luna, Venere e Giove favoriscono i nati nella prima decade. Plutone e Luna continuano a farvi battere il cuore, mentre a livello di interessi il giornalismo, la musica e la danza fanno per voi.