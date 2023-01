Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 25 gennaio

Giove vi ravviva se nati nella prima decade, anche se ci saranno alti e bassi durante la giornata. Ottime indicazioni di eros per le coppie, mentre a lavoro saranno molto favoriti gli agenti di viaggio e i pubblicitari.

Sono favoriti i nati nella seconda decade, ci saranno moderati successi per le donne in carriera e i registi. Plutone è molto ben messo in amore se nati nella terza decade. Chiudete la giornata lavorativa stanchi ma soddisfatti.

Marte continua a darvi una sferzata di energia e vi stimola anche a provare sport come nuoto o atletica leggere. Venere è positiva per il vostro segno in amore, così come Giove e Saturno. A lavoro avvertirete un po’ di stanchezza addosso.

Un po’ di irrequietezza d’animo oggi ma lo stato di salute è molto buono. Nettuno vi aiuta a immergervi in un mare di passione e desiderio se nati dal 14 al 18 luglio. Sempre Nettuno vi aiuta a lavoro se nati nella terza decade.

Marte vi dà una grande azione propulsiva se nati a marzo. Urano vi indirizza verso avventure piccanti in serata. A lavoro sarete stanchi ma poi giungerà il meritato relax!

Mercurio vi dona una buona salute se nati nella seconda decade. Luna e Nettuno vi sfavoriscono un po’ in amore se nati nella seconda e nella terza decade. Nessuno però sarà in grado di fermarvi a lavoro.

Mercurio e Plutone vi sostengono oggi, specie se vi occupate di pubblicità, stampa o grafica. Marte vi dona una fresca armonia con la vostra dolce metà se nati nella seconda decade. Siete sempre seri e disciplinati nella fase lavorativa se nati nella terza decade.

Plutone vi sostiene se nati nella terza decade, così come fa anche Mercurio per la seconda. Sole e Venere vi ostacolano un po’ in amore mentre Urano, Saturno lo fanno anche a lavoro.

Giove vi darà grandi entusiasmi se nati dal 23 al 29 novembre. Marte e Luna vi danno la capacità di prendervi cura della vostra dolce metà se nati nella seconda decade. A lavoro Giove vi aiuterà a tenere botta per poi rilassarvi a casa.

Mercurio favorisce particolarmente i nati nella seconda decade, così come Saturno fa con quelli della terza. Urano allieta i cuori solitari, mentre Plutone vi consente di mostrare costanza e pazienza in ufficio.

Luna vi sorregge, anche se Urano vi contrasta. Se siete single oggi sarete stupendamente favoriti da Marte, Venere e Sole. Venere e Saturno, inoltre, mettono le ali lavorativamente parlando a giornalisti e diplomatici.

Urano entra nel vostro segno e vi favorisce se nati nella seconda decade. Vi sentite un po’ umorali e svagati in amore in questo momento ma Luna, Nettuno, Plutone, Urano e Saturno sono comunque dalla vostra parte. Arriveranno presto nuove affermazioni professionali se siete parte della prima decade.